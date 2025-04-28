與林佳龍午宴 高市早苗：台日應加強供應鏈韌性連結 半導體領域創雙贏

日本國會議員高市早苗等人晚間在台北晶華酒店舉行記者會，回應臺日關係等議題。（記者林正堃攝）

2025/04/28 21:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗昨日率團訪台，今（28）日中午接受外交部長林佳龍午宴。高市早苗表示，台日應在能源儲備、供應鏈韌性等面向加強連結，並在半導體、人工智慧等尖端科技領域共創雙贏。

高市早苗致詞表示，台日地緣政治相近，共同面臨威權主義擴張威脅，她主張台日應在糧食安全、能源儲備、藥品開發及供應鏈韌性等面向加強連結，並在半導體、量子電腦、太空及人工智慧（AI）等尖端科技領域發展結合雙方優勢，共創雙贏。

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林佳龍致詞表示，感謝高市早苗擔任自民黨政務調查會長期間將「支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及世界衛生組織（WHO）」納入自民黨國會競選政見，以具體行動表達對台灣的支持。

林佳龍也指出，台日交流頻繁緊密，根據最新民調，台日雙方均有超過7成民眾對彼此具有好感，創歷史新高。

林佳龍表示，日本故前首相安倍晉三提出「自由開放印太」（FOIP）並呼籲國際社會關注台海和平穩定，如今已成為全球民主國家共同戰略目標，對台海安全產生深遠影響；台灣願與日本等民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，也期盼與日本攜手強化全球民主陣營的「非紅供應鏈」韌性，促進印太地區的繁榮發展。

林佳龍會後透過臉書指出，高市早苗是日本前首相安倍晉三的堅定盟友，明天也將南下高雄瞻仰安倍晉三銅像，期盼高市早苗未來能持續發揮影響力，推動台日關係穩健發展。

外交部指出，除了前經濟安全保障擔當大臣高市早苗之外，其餘訪團成員還有眾議員黃川田仁志、尾崎正直、佐藤啓等；午宴也邀請國際經濟合作協會理事長呂桔誠、東亞經濟協會理事長黃教漳、大豐機器股份有限公司董事長黃立翰及日本台灣交流協會台北事務所副代表高羽陽等人出席，就當前國際情勢及強化台日在各領域合作等議題深入交換意見。

外交部長林佳龍（右）歡迎日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（左）一行。（外交部提供）

外交部長林佳龍與日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗率領的訪團合影。（外交部提供）

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