朱立倫喊罷免賴清德 黃捷：黔驢技窮、奉勸藍委反共和為民做事

民進黨立委黃捷指朱立倫提罷免總統賴清德，凸顯朱黔驢技窮，奉勸國民黨面對大罷免聲浪好好檢討，願意跟人民一起反共，藍委在立法院好好為人民做事。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/28 20:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨主席朱立倫今天拋出520提罷免總統賴清德，民進黨立委黃捷傍晚在草屯表示，國民黨連倒閣都不敢了，朱立倫還提比倒閣還困難的罷免總統賴清德案，只是更挫國民黨的銳氣，凸顯朱立倫的黔驢技窮，奉勸朱立倫面對人民大罷免的聲浪，好好地檢討，願意一起反共，也讓黨籍立委在立法院願意好好地為人民做事。

黃捷傍晚到草屯鎮和興街十號酒窖罷馬和罷游連署站，為志工加油打氣並為罷免宣講，在被問到對朱立倫提罷免總統賴清德的看法時表示，罷免總統的門檻比倒閣高很多，除了必須有3分之2的立委同意，且還要人民複決，須有977萬公民同意才能罷免掉總統，而台灣有史以來從沒有投出977萬票的紀錄，不知朱立倫在什麼算盤？

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黃捷說，朱立倫提罷免總統賴清德，只是會更挫國民黨的銳氣，只會凸朱立倫的黔驢技窮，奉勸朱立倫不如誠懇地面對人民大罷免的聲浪，能好好地檢討，願意跟台灣人民一起反共，也願意讓其黨籍立委在立法院好好地為人民做事。

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