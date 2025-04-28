盧秀燕上凱道籲拚經濟 綠營諷為了「拚朱立倫」、「拚蔣萬安」

民進黨市議員鄭功進（左）批盧秀燕上凱道為了拚朱立倫、拚蔣萬安。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/28 20:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市長盧秀燕上週六到台北凱達大喊拚經濟，今天在市議會遭民進黨市議員嘲諷是喊假的，痛批目前市場、商圈慘兮兮，盧秀燕回來後，有提出什麼具體「拚經濟措施」？根本就是口號，更質疑盧秀燕根本是要「拚朱立倫、拚蔣萬安」。

副市長黃國榮表示，美國總統川普在四月初宣佈對等關稅，在世界各國引恐慌，民眾有預期心理，造成股市跌，民眾消費保守，所以市長提出拚經濟；經發局長張峯源表示，在川普宣布要展開對等關稅後，市府就成立專案小組，已開了多次會議，應對方案盧秀燕會擇日宣佈。

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民進黨議員曾朝榮表示，盧秀燕去台北凱道拚經濟，根本是是假的，遊覽車1萬2漲到1萬4，動員大批遊覽車對經濟發展沒有幫助，行政院已通過特別條例草案，將原本的預算880億元增加到4100億，市府應該是從旁協助，中央跟地方聯合減輕產業壓力，而不是喊口號。

議員鄭功進也表示，盧秀燕上週六去凱道喊的慷慨激昂，要拚經濟喊了3次，過了一週，台中市市場及商圈經營苦不堪言，但是盧秀燕只是為了「拚朱立倫」、「拚蔣萬安」，說的如此激動，但回台中市後有任何作為嗎，國民黨還要求一人發一萬，本末倒置，要拖垮台灣的經濟。

此外，藍綠大罷免戰火延伸至市議會，國民黨市議員黃馨慧強調民代天職就是監督行政預算，為人民看荷包，為何不能刪減行政部門預算？民進黨市議員曾朝榮則反批，藍白兩黨亂刪預算、擴權毀亂憲政之舉，被罷免剛好而己。

民進黨市議員曾朝榮表示，盧秀燕喊拚經濟都是假的。（記者蘇金鳳攝）

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