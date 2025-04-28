大罷免！卓冠廷曝賴清德最初下軍令「全都要過」 還交辦林右昌1件事

總統兼民進黨主席賴清德。（資料照）

2025/04/28 23:31

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免行動如火如荼進行中，各地罷團二階連署紛紛進入最後衝刺，民進黨也全黨動員協助地方罷團。近日民進黨發言人、新北市議員卓冠廷透露，總統兼黨主席賴清德先前在一次中常會下「軍令」，要求35個泛藍立委罷免案「全部都要過（二階）」；此外賴主席也親自交辦秘書長林右昌，去盯緊被投訴不積極、認真幫助罷免連署的綠營議員和黨公職。

由各地公民團體發起的大罷免行動，中選會公告有35名泛藍立委罷免一階過關，民進黨在二階連署「進場」幫助民團連署工作，力促下架不適任立委。卓冠廷27日上政論主持人李正皓的直播節目「皓事之徒」時透露，賴清德主席其實最初下達的軍令狀，是「每一區都得救、35個都要過」。

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但卓冠廷表示，實務上面讓35名泛藍立委罷免案二階過關很困難，因此民進黨把重點放在「若這名立委罷免連署不過關恐重創大罷免氣勢」、「該立委惡劣到不能不罷」、「需要各界幫忙的深藍選區」，舉例來說就是國民黨立院黨團總召傅崐萁，而且傅也剛好符合前述所有要件。卓冠廷說，總而言之還是全力協助罷團，哪邊有需要就去幫忙。

另外，卓冠廷坦言近期聽到不少綠營地方議員或黨部擺爛、不積極協助連署罷免等事，為此賴清德主席在某次中常會直接交辦林右昌，所有打電話到黨中央投訴哪個議員、哪個縣市黨部不認真的，請秘書長直接去聯絡當事人，「所以我之前呼籲大家，如果覺得民進黨哪一區的黨公職不夠努力，打電話來黨中央有用」。

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