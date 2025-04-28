大罷免二階倒數 「游擊小蜜蜂」支援「中三拒櫻」拚全制罷

大罷免二階最後倒數，中六罷團「游擊小蜜蜂」支援「中三拒櫻」拚全制罷。（圖：中六罷團提供）

2025/04/28 20:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免二階連署進入最後倒數關鍵時刻，罷免國民黨台中市第六選區立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」，除固定連署站持續收件外，「游擊小蜜蜂」停飛中六區，轉前進支援「中三拒櫻」罷免藍委楊瓊櫻，盼行動支援飛入艱困區創造希望，「誰也不丟下」，盼加碼拚台中藍委6罷全過關。

台中罷免藍委團體日前包括中四、中五及中六罷團均宣佈已達二階連署門檻，但為避免連署資料疏漏等，持續收件，中六罷團強調，目標4萬張，罷免連署持續進行中；對於罷團宣佈二階達標的消息，羅廷瑋透過臉書強調他進國會一年來服務的事蹟，更籲選民終結惡罷，投下「不同意罷免」，羅廷瑋辦公室也指出，未來就是持續服務行程，繼續選民服務。

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中六罷團則強調，目前中六區罷免連署持續收件，在8個固定連署點及中西東南區議員服務處均有加碼延長收連署書到5月5日，盼還未連署民眾都能站出來共襄盛舉。

至於「游擊小蜜蜂」停飛中西東南區，轉往幫「中三拒櫻」號召連署，中六罷團指出，游擊小蜜蜂不停歇，擴大支援，將加碼週期間限定飛入艱困區創造希望，目前先成為中三罷團的助力，深入台中第三選區包括神岡、大雅、潭子及后里等區支援前線，幫號召民眾連署，大罷免藍委行動誰也不丟下，力拼台中6個罷團一同突破大關。

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