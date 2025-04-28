公督盟痛批韓國瑜違法護航 創下立院秘書長拒備詢惡例

立法院司法委員會今邀請立院秘書長周萬來列席報告、備質詢，周卻再度缺席且未請假。引發在場民進黨立委強烈不滿。（記者謝君臨攝）

2025/04/28 20:20

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今邀請立院秘書長周萬來列席，就國會議事空間等議題進行專題報告，並備質詢，周卻再度缺席且未向委員會請假，立法院長韓國瑜則發布新聞稿，強調幕僚人員非立委行使立法權的監督客體，引發在場民進黨立委強烈不滿。對此，公民監督國會聯盟稍早發佈聲明，以「議事不中立，國會失公信！」為題，痛批韓院長違法護航，創下國會秘書長拒備詢惡例！

公督盟指出，立院司法委員會上週才發生國安會秘書長吳釗燮未依規定請假，缺席備詢，而遭到委員會通過譴責案。今日司法委員會再邀請周萬來等人列席，但韓國瑜卻發新聞稿，強調秘書長和院內單位主管沒有赴立院備詢的必要性，導致該委員會只剩執政黨立委和議事人員，無人進行專案報告，讓會議再度空轉。

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公督盟強調，依照大法官釋字461號解釋，不管是國安會，又或者立院秘書處並無絕對免除立院備詢的豁免權，各政府部門領人民的納稅錢，就應接受人民監督，依法赴立院備詢！另外，在朝野高度對立之際，人民期待韓國瑜及其幕僚長應恪守議事中立，但立院卻一再踐踏民主程序，公督盟提出強烈譴責，呼籲韓院長應立即回歸議事中立，別再自損院長格調，侵蝕社會大眾對國會的信任。

公督盟表示，「憲法」第67條規定：「（立院各委員會）得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。」在基於行政、立法互相尊重的原則之下，有合理時間通知，各政府人員都不應規避立院監督！但立院卻發新聞稿指幕僚人員非立委行使立法權的監督客體，對於議事空間不足、資訊安全防護薄弱，和國會機密資料防護機制老舊等問題，拒絕向全民報告。

公督盟指出，根據立院議事公報紀錄，司法委員會過去不分黨派，藍、綠召委都有邀請過立院秘書長進行專題報告的前例，不管是前秘書長林志嘉，或現任秘書長周萬來皆然，公督盟站在公益角度，呼籲周萬來應配合委員會備詢，並代表韓國瑜向全民報告國會重大議題處理進度，而非帶頭藐視人民，惡意逃避人民監督。

公督盟再指，本屆立院一再發生民主程序遭惡意破壞、忽視，導致國會朝野互信基礎蕩然無存，在此情況下，韓國瑜甚至參與特定政黨政治活動，混淆立法院長應維持中立與超然角色，讓立院成為「特定政黨的國會」，而非「人民的國會」。

公督盟呼籲，朝野應針對「議事中立」修法重啟討論，如此才能減少內耗，促進台灣多元民主。並且要求韓院長公開說明此次司法委員會空轉責任，並確保秘書長列席備詢，勿規避人民監督。

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