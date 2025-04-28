罷馬連署最後1週！ 黃捷草屯宣講：馬文君要削弱國防非罷不可

立委黃捷到罷馬和罷游的草屯連署站協助收件，並與到場的支持者聊天。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/28 19:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免立委馬文君二階連署進入倒數，立委黃捷傍晚到草屯鎮的連署站為志工加油打氣並宣講，她強調，馬文君在地方笑臉迎人，在國會卻做危及台灣安全第一線的事，精準打擊國防安全要害，包括潛艦、無人機、消防預算，都說「有作戰需求再來編」，就是要削弱台灣國防的能力，這樣的立委不罷免不行。

投一「All罷馬」罷免立委馬文君二階連署，5月4日是交件截止日，距離門檻只剩1000份，罷團本週有來自全台各地的志工加入，全力投入巷戰和擺攤，像今天南投縣多個鄉鎮下雨，志工仍冒雨徒步宣傳和家訪。

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由於有人放風聲指「罷馬不會達標，志工已經放棄」，讓志工非常憤怒，罷團公開發文強調「志工從未放棄，也絕對不會放棄、一定堅持到最後一秒鐘」。

立委黃捷傍晚也趕到到草屯鎮和興街的十號酒窖連署站，協助罷馬和罷游的志工收件外，也站上肥皂箱宣講。

黃捷指出，罷免馬文君和罷免游顥二階截止期限快到了，距離達標也只剩一點點路，請鄉親能在這幾天趕緊出來簽連署書，不只在地的南投人，在外地工作或唸書的南投人也可到全台民進黨公職人員服務處簽連署，只要堅持就一定有希望。

黃捷進一步指出，會選擇來南投，是因為馬文君在地方笑臉迎人，在國會卻是危險份子，她過去爭議就非常多，包括潛艦洩密案、以及要刪廿億的潛艦預算，後來是大罷免才暫緩。

黃捷說，馬文君在國會做的是危及台灣第一線國防安全，甚至精準打擊國防安全要害，包括潛艦、無人機、消防預算，都說「有作戰需求再來編」，此舉就是要削弱台灣國防的能力。她是中共的協力者，提出罷免馬文君不僅於法有據，且是合情合理。

黃捷（中）與罷馬和罷游連署站志工合照，為志工們加油打氣。（記者陳鳳麗攝）

黃捷站上肥皂箱宣講，指馬文君所做是削弱國防能力，罷免他於法有據也合情合理。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮下著雨罷馬志工仍冒雨徒步掃街家訪。（「All罷馬」罷團提供）

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