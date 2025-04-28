中天罵民進黨「獨裁者一定被推翻」慘遭微博火速刪文 數萬人笑翻

中天27日在微博刊文分享朱立倫痛罵民進黨政府的發言，結果遭微博官方刪文，引發台灣網友熱烈討論（圖翻攝自Threads）

2025/04/28 21:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨4月26日動員支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，中天昨日（27日）在微博刊文分享藍營主席朱立倫痛罵民進黨政府的發言，結果遭微博官方刪文，引發台灣網友熱烈討論，名嘴溫朗東更酸「中天驗證了什麼是真正的共產獨裁」！

藍白426集結凱道「反綠共、戰獨裁」，宣稱有超過25萬人參加，但中國媒體卻沒有見獵心喜大肆報導，少數有報導這場遊行的中媒也都只提到26日台灣人上凱道遊行，最多提到「戰獨裁」，完全沒有提到「反綠共」。

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此外，中天27日下午5點在微博以簡體字發文提及朱立倫426當天高喊「520罷免賴清德」，稱「人民怒火已經在全台各個角落展現，如果獨裁者再不好好反省檢討，最後一定被人民推翻、趕下台」。可疑似朱立倫這段話聽在中國國家主席習近平等中共高層耳裡格外刺耳，該貼文隨即被刪除。

有網友今天（28日）下午將中天被微博刪文的事分享到Threads，引發熱烈討論，短短4小時就吸引超過24萬人次瀏覽、近2萬人按讚。溫朗東也轉發點擊中天原貼文跳出「暫無查看權限」通知的截圖，狠酸「中天驗證了什麼是真正的共產獨裁」。

其他網友紛紛嘲諷，「中國不喜歡你戰獨裁」、「誰標一下丁特，這才叫獨裁好嗎，笑死」、「中天是故意的吧，明著罵民進黨，其實是在罵共產黨，應該舉報中天台獨」、「中天最好是不要教中國人推翻政權喔！」、「這番話很明顯是講給習近平聽的」、「好諷刺，都濫用言論自由在那亂講被刪文，還沒醒」、「說台灣政府獨裁的，好好看一下什麼叫獨裁」。溫朗東也轉發此事，狠酸「中天驗證了什麼是真正的共產獨裁」。

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