死亡連署爭議多！籲新北選委會赴議會說明 綠議員：KMT更應主動要求釐清

民進黨籍多名市議員在議會希望新北市選委會或民政局，針對選務作業說明釋疑。（記者董冠怡攝）

2025/04/28 19:01

〔記者董冠怡／新北報導〕罷免案如火如荼進行中，國民黨新北市黨部今被搜索，議會國民黨團怒批民進黨政府濫權打壓連署；民進黨籍市議員張嘉玲、顏蔚慈、戴瑋姍在議會質詢市府民政局長兼新北市選委會總幹事林耀長，建議市府秘書長兼市選委會主委邱敬斌、副總幹事黃堯章列席議會第一審查會，針對近期眾多罷免案行政工作說明，尤其藍營常喊「辦藍不辦綠」，國民黨議員更應主動要求釐清。

張嘉玲表示，3月18日討論重大罷免案時，邱敬斌、林耀長雙雙缺席，令人質疑是想「閃避責任」；市選委會主委、總幹事、民政單位負責相關查核工作，必須對外說明清楚，依法主動告發所有疑似違法情事，全面強化選務管理，為二階連署、三階投票做好萬全準備。

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顏蔚慈、戴瑋姍指出，近期眾多死亡連署造成社會紛擾，民眾對地方選委會運作狀況相當關心，民政局負責民政系統查核工作，包括死亡連署等查證作業，詳細說明執行原則有其必要、以昭公信。

此外，台北市府秘書長兼台北市選委會主委李泰興可以在市議會審查小組說明查對過程，她們呼籲新北市比照辦理，「邀請」市選委會針對有疑義處釋疑，或由民政局負責說明，而且相較於民進黨，國民黨議員理應更需要求市選委會釐清，確認有無有差別待遇。

林耀長回應，選務工作由中選會統一對外說明，地方選委會僅代為執行，市選委會非市府所屬機關，議會並無權限要求成員備詢，無法在議會專案報告；主席蘇錦雄裁示按照法規執行，並將此案送交大會討論。

國民黨籍市議員江怡臻、陳家琪說，市選委會隸屬中央選委會，非市議會列席備詢對象，民進黨議員的要求違背中選會函文及法規，議會期間應回歸聚焦市政議題為宜。

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