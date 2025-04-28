426遊行催票超強！沈伯洋曝罷免連署數狂飆 狠酸：朱立倫故意的吧！

藍白426動員支持者上凱道抗議民進黨政府。（資料照）

2025/04/28 18:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免行動如火如荼進行中，各地罷團二階連署工作紛紛進入最後衝刺，本週就預計至少有7案會送件，包括被視為引爆大罷免怒火的指標人物、國民黨立院黨團總召傅崐萁。罷傅民團「微光花蓮」今（28日）宣布連署書突破26000份，超過安全門檻，讓大批響應大罷免的民眾為之振奮。民進黨立委沈伯洋更透露，藍白發起的426遊行似乎有超強催票效果，這兩天連署份書狂飆，忍不住調侃「黃國昌和傅崐萁的催票效果太強了」！

國民黨主席朱立倫因不滿檢調偵辦罷免綠委連署造假案，17日號召全黨衝北檢違法集會抗議，並宣布26日要在凱道上舉辦「反綠共、戰獨裁」遊行；且疑似怕參加人數不如反共網紅「八炯」發起的419反共護台大會，邀請民眾黨主席黃國昌一起參加，藍白傾全黨之力動員支持者上凱道，426當天更一口氣喊出有超過25萬人參加，人數勝過419遊行，讓不少藍白粉沾沾自喜。

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不過沈伯洋今天在臉書發文透露，被外界譏諷是「挺貪汙、挺造假」的426遊行似乎有超強的催票效果，「花蓮馬上增加兩千份，來到兩萬六大關！而且聽說全台灣各地都是如此，有一些本來很難收的區域，都開始準備逼近門檻。黃國昌和傅崐萁的催票效果太強了，朱立倫故意的吧！」

但沈伯洋也呼籲挺罷藍委的民眾不要鬆懈，「如果有謠傳會有人故意交錯誤的連署書，各地都一樣，因此衝高連署的份數才會安全喔。最後，不要忘記，426之後（藍白粉）情緒高漲，大家務必保護好自己！」

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