立院訪美團啟程 王定宇：將拜會與川普政策溝通契合的美國傳統基金會

民進黨立委王定宇在赴桃園機場前，下午出席由印太戰略智庫舉辦的「2025國際政經論壇」。（記者王藝菘攝）

2025/04/28 18:33

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普宣布對等關稅後，立法院外交國防委員會、台美國會聯誼會籌組跨黨派訪美團，昨日第一批已由立法院副院長江啟臣領軍出發，民進黨立委王定宇今日也將以代表團團長身份率領其餘團員訪美。王定宇表示，此行赴美將與美國參眾兩院軍事、情報、外交委員會議員交流，並拜會美國智庫傳統基金會。

王定宇在赴桃園機場前，下午出席由印太戰略智庫舉辦的「2025國際政經論壇」。王定宇受訪表示，他們將與美國參眾兩院的軍事委員會、情報委員會、外交委員會的議員見面交流；智庫方面，由於時間緊迫，本次訪美僅安排與美國傳統基金會交流，傳統基金會與川普政府在政策的溝通相當契合。

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至於與美方行政部門見面的層級，王定宇表示「容我保留」，基於國家利益與台美雙方默契，行政部門會談還是由外交部、美國國務院雙方研商再公布，比較妥當。

王定宇也說，在美國不管是針對安全議題、軍售議題，或是相關經貿議題，要進行溝通協調時，一致口徑對全體國民非常重要，此行希望不分黨派到美國可以展現台灣一致的聲音，所以在開行前會議時，他特別請立院國際科與外交部敦請副院長江啟臣擔任榮譽團長，而他則擔任代表團團長。

民進黨立委王定宇在赴桃園機場前，下午出席由印太戰略智庫舉辦的「2025國際政經論壇」。（記者王藝菘攝）

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