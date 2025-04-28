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    全面清查力暘光電案197件 南市經發局：秉公處理

    南市府強調，司法單位起訴後，經發局全面清查力暘公司案件共197件。（經發局提供）

    南市府強調，司法單位起訴後，經發局全面清查力暘公司案件共197件。（經發局提供）

    2025/04/28 18:33

    〔記者王姝琇／台南報導〕立法院民代25日質詢力暘光電案，因事涉依法行政議題，南市府經發局今天提出說明。

    南市府經發局指出，經濟部能源署分別於去年7、9月函詢電業籌設申請案其相關興辦事業計畫核准之妥適性，市府經發局已分別於去年8、10月函復經濟部能源署。

    南市府經發局強調，本案經司法單位起訴後，經發局全力配合司法機關調查，並全面清查力暘公司案件共197件。已進入司法程序部分，已依規定靜候調查結果；其餘不符核准但書程序案件，亦依規定立即廢止籌設許可。南市府強調，一切秉公處理、依法行政。

    南市府經發局指出，經濟部分別於去年7月1日及9月9日函詢力暘案件興辦事業計畫核准之妥適性。市府經發局分別於去年8月30日、10月25日函復清查結果。

    市府經發局表示 ，市府在去年即依中央主管機關規定，全面清查力暘公司已核准197案（已取得經濟部電業籌設及市府興辦計畫核准者）。資料有疑義之案件共計42件，將待司法判決結果一併辦理相關行政處置，且法院審理期間，台電並未有任何電費支出。

    另有23案，因未能於1年內取得經濟部電業執照，市府經發局去年即已依法廢止其興辦事業許可，並已函文副知經濟部在案，一切皆依法規辦理。

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