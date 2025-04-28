駐日代表處新設農業組 李逸洋：深化台日農業交流

駐日代表處新設農業組並於今天揭牌，駐日大使李逸洋（右4）、農業部政次胡忠一（右5）和日台交流協會專務理事花木出（右3）等人共同揭牌。（記者林翠儀攝）

2025/04/28 17:48

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕為加強台日農業交流並配合農委會升格為農業部，駐日代表處新設農業組並於今天揭牌，成為北美、世界貿易組織（WTO）之後，農業部在海外設立的第3個據點。駐日大使李逸洋致詞表示，希望透過農業組的設立，深化台日的農業交流。

今天的揭牌儀式在駐日代表處舉辦，由駐日大使李逸洋主持，農業部由政次胡忠一代表出席，日方則邀請日本台灣交流協會專務理事花木出、大日本水產會會長枝元真徹、農畜產振興機構理事長天羽隆等人觀禮。

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李逸洋在致詞中指出，台日兩國在農業領域是非常重要的夥伴，農業部自2003年起派遣駐日人員，推動農產品貿易及相關協議。台日在2013年簽訂「台日漁業協議」，今年1月也就作業規則達成新的共識。

李逸洋指出，農業交流在經濟上也具有重要意義。去年，日本對台灣的農產品出口額約為11億3000萬美元，而台灣對日本的出口額約為6億4800萬美元，顯示台灣仍有努力空間。

胡忠一在受訪時指出，台日之間的農漁產品是互補關係，設立農業組的主要目的是因應近年來農業面臨的氣候變遷等新挑戰，以及台日雙方在農業技術交流、農產品貿易日益密切的需求。農業組將成為台日雙方在農產品貿易、動植物防疫檢疫、農林水產技術交流、漁民組織協定簽訂、海難救助以及農會間親善交流等多方面合作的重要支援平台。

而對於平衡台日農業貿易逆差，胡忠一表示，未來將積極推動休閒農業。他舉例指出，台灣已經成功地將香蕉、鳳梨、芒果、文旦，導入日本小朋友的營養午餐。未來希望透過修學旅行，讓日本的小朋友了解熱帶水果與熱帶環境，另一方面也能了解台日兩國之間的共同歷史。透過小朋友之間的交流，進而影響到他們的父母親，甚至影響整個日本社會。

胡忠一認為，藉由農業來引導台日兩邊觀光產業的成長，具有非常大的賣點，因為許多日本人沒有親眼看過芒果、鳳梨，更沒有看過香蕉，而這些都是他們非常喜歡的水果。

日台交流協會專務理事花木出致詞提到日本目前面臨米荒問題，他表示，台灣米因為價格實惠而受到日本家庭青睞。透過這樣的接觸，日本消費者對台灣食品的好感與感謝之情日益增加。儘管農產品貿易仍以日本出口台灣為主，但未來期待透過駐日農業組的努力，推動台灣食品大量進入日本市場。

駐日代表處農業組28日舉行揭牌儀式，駐日代表李逸洋（左）致贈禮品給日台交流協會專務理事花木出。（記者林翠儀攝）

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