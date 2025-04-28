藍白護航周萬來拒絕備詢 周軒怒轟：立法院已成沒有民主靈魂的空殼！

立法院秘書長周萬來。（資料照）

2025/04/28 18:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今（28日）邀請立院秘書長周萬來列席，就多項重要議題進行專題報告，並備質詢，周萬來卻再度缺席且未向委員會請假，反而以立法院名義發新聞稿稱幕僚人員非立委行使立法權的監督客體，司法及法制委員會本週所排定的各項議程已逾越法定範疇，故立法院幕僚長及各單位相關主管不應列席與會備詢。對此，政治工作者周軒怒轟，被國民黨掌控的立法院已毫無章法，「民主的靈魂已經不在了，剩下一具空殼，被共產主義與獨裁的幽靈寄生！」

周軒今下午在臉書發文，「兩週前，4月11日，當韓國瑜配合國民黨黨團，在法定會議時間以外召開院會，違法表決，違法決議，讓國民黨提出的兩個公投案，逕付二讀，那時我就說，台灣的立法院在當天已經結束了。無視法制，沒有規範，這樣的立法院，已經不是正常民主國家的國會了，只是徒留一個民主的空殼而已，剩下的，就是『人多就是對的』共產黨邏輯。」

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「今天，更加的離譜。4月25日上週五，立法院司法法制委員會發出開會通知，召委莊瑞雄排定，週一議程為邀請立法院秘畫長列席就『立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃』、『立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案』進行專題報告，並備質詢。結果一早九點開會，立法院院方居然發新聞稿……對！就是新聞稿，說了一大堆，只有一個重點：老子我周萬來，不想來開會！藍白兩黨的立委，居然全部缺席，這真的是過分到了極點。」

接著周軒質問，「一來，翻閱過去的議事公報，只要委員會排定議程跟立法院有關的，召委邀請立法院派代表，秘書長就有義務要來，到底周萬來為什麼可以不來？二來，周萬來你不來，也該先跟召委請假，沒錯，你應該要先跟莊瑞雄委員請假，只要理由正當，我相信莊瑞雄委員絕對酌情給你方便，結果你居然用立法院的名義，對外發新聞稿，詔告天下我不想來備詢，這種羞辱人的做法，周萬來你真的還當自己是立法院秘書長嗎？」

最後周軒怒批，「立法院已經沒有章法了，韓國瑜根本管不住，或是默許他底下的秘書長胡搞瞎搞，現在居然整個立法院要為一個周萬來秘書長的違法行為背書，韓院長，你真的覺得這樣可以嗎？這就是我兩周前說的，台灣的立法院，已經結束了，立法院院方仗著藍白聯手人多，已經到了直接忽視立法院各種議事規則與法律規範的境界了，民主是需要法治做為後盾的，而現在由國民黨控制的立法院，民主的靈魂已經不在了，剩下一具空殼，被共產主義與獨裁的幽靈寄生！」

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