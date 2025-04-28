批鄭正鈐神隱未回應426動員外籍人士 林志潔秀照片提多項質疑

新竹市雙罷免總部發言人林志潔秀照片提多項質疑，籲鄭正鈐不要再神隱及跳針回應相關質疑。（照片取自林志潔臉書）

2025/04/28 17:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白動員舉辦426凱道集會活動，國民黨新竹市立委鄭正鈐遭疑動員外籍人士到現場，但有新住民養生館老板娘跳出來稱是主揪及秀台灣身分證，對此揭發此事件的新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔今天再秀疑似鄭正鈐到養生館按摩的照片及用網路上流傳用外籍語言動員參加426活動情形，林志潔籲鄭正鈐做堂堂正正的立委，不要再跳針或躲避。

對此，鄭正鈐辦公室不願回應林志潔的指控，強調新住民朋友已回應所有問題，籲林志潔不要再惡意抹黑造謠及無中生有。

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林志潔提到，依我國選舉罷免法第56條規定，政黨及任何人，不得有下列情事，包括邀請外國人民、大陸地區人民或香港、澳門居民為第45條各款之行為，而第45條各款行為，包括：公開演講或署名推薦為候選人宣傳或支持、反對罷免案。為候選人或支持、反對罷免案站台或亮相造勢。召開記者會或接受媒體採訪時為候選人或支持、反對罷免案宣傳。印發、張貼宣傳品為候選人或支持、反對罷免案宣傳。懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物為候選人或支持、反對罷免案宣傳。利用廣播電視、網際網路或其他媒體為候選人或支持、反對罷免案宣傳。參與競選或支持、反對罷免案遊行、拜票、募款活動。

她說，我國的選罷法和世界各國一樣，之所以禁止無我國國籍的外籍人士，參與我國的選舉罷免活動，是因為涉及國家安全。倘若非我國國民、無我國的選舉罷免投票權，卻可藉由各種管道滲透，用人頭或金錢營造假象，控制投票罷免的意向，影響選舉罷免的公正性，將導致民主基石瓦解。

她強調，這是為何在426的反罷免遊行造勢，出現中文不通、也不太清楚自己為何在此的外籍青年，頭戴鄭正鈐委員的帽子，手持鄭委員發放的物資，會引發各界高度關注的原因。不論是新住民、外籍學生或移工，其集會結設和表意自由，當然要受到保障，正因其尚無我國國民身份，因此，若邀請其參與和選舉罷免有關的活動，是違反選舉罷免法的。

她要問鄭正鈐，先說完全不認識這些上凱道的民眾，只是在凱道上因下雨才被動提供物資，後改口說這些青年是外籍配偶和二代，再又突然有養生館的老闆說是她找的親朋好友，再又被發現養生館是鄭正鈐常蒞臨的場所，這群在新竹被集合上車的年輕人，年齡相仿，既無女性也無兒童或少年，對中文不熟，已有證據表示有這群青年，高度可能是來台就讀的學生或者是移工。

她說，2天前，地方社團和人力仲介者，發文表示以800k越南盾、相當台幣1000元一天，徵求上街與選舉有關的動員，在這種種證據下，鄭正鈐只是跳針式回應莫須有的歧視。籲鄭正鈐誠實面對、清楚說明。

新竹市雙罷免總部發言人林志潔秀照片提多項質疑，籲鄭正鈐不要再神隱及跳針回應相關質疑。（照片取自林志潔臉書）

新竹市雙罷免總部發言人林志潔秀照片提多項質疑，籲鄭正鈐不要再神隱及跳針回應相關質疑。（照片取自林志潔臉書）

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