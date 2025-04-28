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    國民黨基市黨部主委等人被帶走 謝國樑：建議「嫌疑人」坦白說明

    國民黨籍基隆市長謝國樑今天（28日）表示，尊重司法偵查是他一貫的立場，他建議「嫌疑人」坦白說明，然後交待清楚（記者俞肇福攝）

    國民黨籍基隆市長謝國樑今天（28日）表示，尊重司法偵查是他一貫的立場，他建議「嫌疑人」坦白說明，然後交待清楚（記者俞肇福攝）

    2025/04/28 17:11

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆地檢署今天（28日）上午到國民黨基隆市黨部搜索5小時後，將國民黨基隆市黨部主委吳國勝等4位黨工帶回調查。國民黨籍基隆市長謝國樑表示，尊重司法偵查是他一貫的立場，他建議「嫌疑人」坦白說明，然後交待清楚，也要呼籲檢方審慎考量，是否有必要以羈押剝奪人身自由手段偵查。

    基隆地檢署偵辦連署罷免民進黨基隆市議員鄭文婷涉嫌偽造文書案，今天上午近10時往國民黨基隆市黨部搜索，14時左右將國民黨基隆市黨部仁愛區黨部主任張金發、市黨部一組總幹事蕭壯峰，帶往鄰近的基隆市警局製作筆錄。吳國勝和黨部書記長李銘議，約15時也被帶往市警局配合調查。

    謝國樑下午在主持道安會報前說，市府尊重司法，尊重地檢署，這是市府一貫的立場，也是，不論他身為地方首長，或身為一個法律人一貫的態度，也就是尊重司法檢調辦案。

    對於檢方今天發動搜索國民黨基隆市黨部，謝國樑表示，他想提幾個建議，首先被偵查的被告、嫌疑人，也就是被偵查對象，建議配合檢調說明清楚，坦白的交代。

    謝國樑認為，偽造文書罪本刑5年以下，一般以刑法理論來說，不太認定是重罪，所以被偵查的人，不管是黨部的志工，或者其他民眾，就是坦白說明，只要配合司法單位說明清楚，聲押的要件會自然消失。

    謝國樑也說，他想要對偵辦本案的司法官提建議，假如被偵查的對象有交代清楚，而且把整個過程說明詳細的話，是不是有必要以羈押，或者是強制處分等剝奪人身自由的手段，做為偵查的方式，也請基隆的司法單位審慎考量。

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