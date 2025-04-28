林俊憲點名「藉國民黨力量打擊同志」 陳亭妃：搞錯對象

立委林俊憲開嗆同黨立委陳亭妃（右）藉國民黨力量打擊同志。（擷取自陳亭妃臉書）

2025/04/28 16:44

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〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨立委林俊憲今日在臉書發文公然嗆同黨立委陳亭妃，稱她藉國民黨力量打擊同志。針對相關言論，陳亭妃也透過臉書回應，這樣的指責完全失焦、搞錯對象。

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林俊憲指出，今天新營停5立體停車場動土典禮時，現場參加的多位黨內議員同志告訴他，國民黨市議員蔡育輝大鬧會場，造謠這項建設與他無關，還對他大罵，甚至在現場四處向人扭曲事實，而陳亭妃全程在他旁邊，支持他的謊言，甚至聲稱這項建設由她協助爭取。

林俊憲聲稱，陳亭妃與蔡育輝的合作關係早已不是什麼秘密，甚至躍上新聞版面，所以蔡育輝今天這場鬧劇，背後主使是誰已經很清楚了，過去國民黨對他的攻擊、抹黑，這沒什麼，但陳亭妃怎會藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更何況是在這種全黨正努力翻轉國會的時候？

最後林俊憲喊話陳亭妃，民眾投給民進黨，是因為相信比國民黨更好的選擇，而不是要與國民黨站在一起，「希望本黨同志都能謹記在心」。

陳亭妃表示，針對相關言論，她必須嚴正指出這樣的指責完全失焦、搞錯對象。總統賴清德一再強調，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。

陳亭妃說，回顧過去，賴清德總統在台南市長任內，台南以72.9％的高得票率成功連任，這不僅代表民眾對賴市長施政的高度肯定，也展現出台南團隊凝聚力量的成果。因此面對未來，我們更應該延續這股團結力量，攜手合作，為2028年賴清德總統順利連任打下堅實的基礎。唯有團結，我們才能繼續贏得人民的信任，走得更遠。

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