林志潔轟神隱卸責 鄭正鈐：民進黨適可而止

新竹市雙罷免總部發言人林志潔轟鄭正鈐卸責任給養生館與新住民，籲快罷免連署超自私又不適任神隱卸責的新竹市立委鄭正鈐。（照片取自林志潔臉書）

2025/04/28 16:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐被爆疑僱外籍移工參加藍白426凱道集會活動，新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大科法學院特聘教授林志潔批鄭正鈐東窗事發後神隱蒸發，鄭正鈐下午則發文呼籲民進黨適可而止，不要再撕裂社會，不要再踐踏人民的尊嚴。

林志潔說，有養生館新住民老闆娘跳出來自稱是其「主揪去凱道」，但如果私自讓員工從事許可外工作，是要被重罰；如果推卸責任給養生館店長的親友，除非全部都有我國國籍，否則養生館店長邀請無我國籍的外國人去選舉罷免造勢，店長是違反選罷法的，也要受重罰；反之，倘若真如鄭正鈐所言，這些年輕人是有投票權的我國國民，那麼給予800元、提供交通和費用動員去反罷免，有對價關係，是賄選犯罪；至於若是移工，其私下兼差，可能被遣返。

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林志潔說，因為鄭正鈐的不道歉、為了圓謊而牽拖，真的很可能會害到一堆人。一個立委連保護自己的選民都做不到，真是令市民寒心。新住民朋友們要抗議，抗議的對象就該是這樣的無良立委。從這樣糟糕又荒腔走板的危機管理就看得出鄭正鈐根本就不把民眾的利益和福祉放在心上。她也呼籲大家快來罷免這樣只會神隱和卸責的立委。

鄭正鈐下午也發聲明表示，對於426活動中勇敢支持活動的新住民朋友，他感謝也心疼。他們是持有中華民國國民身分證的外籍配偶與家人，依法行使集會與言論自由，卻只因為戴了他的帽子，就被指控是非法動員的移工，還要面對勞動部與移民署的調查。

他知道，他們心裡承受著巨大的壓力，但依然勇敢站出來向民進黨抗議，他會成為他們堅強的後盾，協助所有需要的法律扶助。

他說，歧視不必一定是暴力或惡言，只要因為族群、語言、國籍等特徵，推測、懷疑，並以此加以不公平對待，就是赤裸裸的歧視。這次新住民參與426活動，他們持有中華民國國民身分證，許多人在台灣生活數十年，孩子也在台灣成長、就學，只因「聽不太懂國語」就被質疑是雇主非法動員的移工，不能來參加活動。這樣的指控，就是一種不平等的對待、赤裸裸的歧視。這種不公平，就是對他們尊嚴的侵犯。

更諷刺的是，打著「守護人權」旗幟的性平委員，竟成為帶頭散播歧視言論的人。未經查證的指控，點燃網路上的謾罵、羞辱、霸凌，讓新住民成為無辜的攻擊目標。這種扭曲與傷害，讓人不禁質疑，民進黨口中的「保護新住民」，到底是保護還是打壓？

他說，民進黨為了一場大罷免，已經不擇手段，連最基本的人權與平等都可以踐踏。請民進黨不要再傷害這些無辜的民眾，他們是我們的國人，是我們血脈相連的同胞。他嚴正呼籲民進黨適可而止！不要再撕裂社會，不要再踐踏人民的尊嚴！

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