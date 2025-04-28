南市長綠營初選內訌愈烈 林俊憲：陳亭妃挺藍營議員蔡育輝造謠

民進黨立委林俊憲。（圖：林俊憲服務處提供

2025/04/28 16:25

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林俊憲點名「藉國民黨力量打擊同志」 陳亭妃：搞錯對象

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨立委林俊憲指28日上午他到新營區參加停五停車場動土典禮，不料國民黨市議員蔡育輝在場造謠說這建設與他無關、還大罵他；而同屬民進黨的立委陳亭妃全程在蔡育輝旁邊、支持蔡的謊言。林俊憲說，大罷免當前，很多事他隱忍不發，但陳立委怎會藉國民黨力量打擊黨內同志，類似攻擊手法已非第一次，他不得不發聲，不能讓這種攻擊抹黑行為越來越誇張！

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陳亭妃：完全失焦、搞錯對象

對於林俊憲批評，陳亭妃嚴正回應說，這樣指責完全失焦、搞錯對象。總統賴清德一再強調，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。回顧過去，賴清德南市長任內以72.9%高得票率連任，不僅代表民眾對賴市長施政的高度肯定，也展現出台南團隊凝聚力量的成果。面對未來，我們更應延續這股團結力量，攜手合作，為2028年賴清德總統連任打下堅實基礎，唯有團結，才能繼續贏得人民信任、走得更遠。

林俊憲強調，今天上午在新營發生的事，實在太過份，他如不再為自己解釋，似就默許他們所作所為，以後只會變本加厲。新營停五立體停車場動土，本是一樁喜事，卻因蔡育輝率眾大鬧，變成鬧劇一場。

林俊憲說明，2024年5月1日，他率領立法院交通委員會到台南考察今天動工的新營新東里停五及善化南科LM區兩座立體停車場。時任交通部長王國材與在地立委郭國文辦公室代表、南市副議長林志展、市議員陳秋宏、沈家鳳都有參與。

當年市府苦於沒有經費建設這兩座停車場，林俊憲說，市府請他向中央求助，他向部長詳細說明這兩處未來發展潛力，需要立體停車場才能緩解需求。當時前瞻計畫所剩結餘款不多，但部長聽完說明後認為確有需要，當下就指示補助3.2億元經費，讓總經費10億元的兩座停車場能夠順利建設，會議紀錄都有留下證明。

不料，今上午的新營停五停車場動土典禮，多位民進黨議員告訴林俊憲說，蔡育輝大鬧會場、造謠指這建設與林俊憲無關、還大罵林。林俊憲說，黨內立委同志陳亭妃全程在蔡育輝旁邊、支持蔡的謊言，甚至聲稱這停五停車場建設由她協助爭取。

林俊憲直言，陳亭妃與蔡育輝的合作關係，早已不是什麼秘密，今天蔡育輝這場鬧劇，背後主使是誰？他想已經很清楚。他不解的是，陳亭妃怎會藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更何況是在這種全黨正努力翻轉國會的時候。因為類似攻擊手法早已不是第一次，之前他隱忍未發，是為大局著想，團結對外、翻轉國會，這是他的優先目標。

林俊憲說，陳亭妃想獲得國民黨的協助、不抨擊國民黨在國會的所作所為，他也尊重，因為每人有自己的選擇。只是他這種隱忍似乎變成默許，從暗著來變成明著來，若他再不出聲制止這種行為，只會越來越誇張。民眾會把票投給民進黨，是因相信民進黨是比國民黨更好的選擇，而不是要民進黨與國民黨站在一起，希望民進黨同志都能謹記在心。

立委林俊憲在臉書批判國民黨南市議員蔡育輝在新營停五停車場動土典禮上造謠、罵他，讓動土喜事變成鬧劇。（圖：取自林俊憲臉書）

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