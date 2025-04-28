全台大罷免二階連署截止日一次看 南投2議員罷免案已送件

中選會今日公布50件立委罷免案、8件議員罷免案及新竹市長高虹安罷免案等共計59案罷免案連署截止日期。（中選會提供）

2025/04/28 16:23

〔記者林哲遠／台北報導〕全台大罷免進入第二階段連署倒數，中選會今日公布50件立委罷免案、8件議員罷免案及新竹市長高虹安（因涉貪被停職中）罷免案等共計59案罷免案連署截止日期。35位泛藍立委多數落在5月初至5月中旬截止，15位民進黨立委多數於6月截止，迄今已完成二階連署並送交地方選委會查對的則有民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴2案。

中選會指出，罷免案二階連署期間部分，公職選罷法第80條第1、2項規定，自領銜人領得連署人名冊格式之次日起算，立法委員、直轄市議員、縣市長之罷免徵求連署期間為60日；縣市議員之罷免徵求連署期間為40日。

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針對罷免案二階查對期限部分，中選會說明，公職選罷法第83條第1項規定，選舉委員會收到罷免案連署人名冊後，立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣市長之罷免應於40日內，縣市議員之罷免應於20日內，查對連署人名冊。

據中選會公布資料，35位泛藍立委罷免案，連署期間最早截止的是黃建賓5月2日；涂權吉、傅崐萁、游顥、馬文君、呂玉玲、鄭正鈐、魯明哲為5月4日；萬美玲、牛煦庭、邱若華、江啟臣為5月5日；黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、廖偉翔、葉元之、丁學忠、楊瓊瓔為5月6日。

徐欣瑩、林思銘罷免案連署截止日為5月10日；王鴻薇、李彥秀、羅明才、徐巧芯、賴士葆、羅智強為5月11日；洪孟楷、廖先翔、陳超明、邱鎮軍為5月12日；林德福、張智倫、謝衣鳯為5月13日；林沛祥為5月23日。

此外，15位民進黨立委罷免案，最早截止的陳瑩、伍麗華為5月31日；蔡其昌、何欣純6月6日；吳思瑤、吳沛憶6月7日；蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘6月8日；王定宇、林俊憲6月10日；黃捷、許智傑6月14日；李坤城6月23日；陳俊宇6月24日。

在縣市長及議員部分，新竹市長高虹安連署截止日期為5月4日；8名泛綠議員罷免案，民進黨苗栗議員徐筱菁、陳春暖與無黨籍苗栗議員曾玟學為6月2日、民進黨基隆議員鄭文婷、張之豪為6月3日；民進黨新北市議員陳乃瑜為6月21日。

值得關注的是，民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴兩人的截止日期為4月14日，依中選會所提供資料的備註上顯示，這2案罷免案已於4月14日送交連署人名冊。

中選會今日公布50件立委罷免案、8件議員罷免案及新竹市長高虹安罷免案等共計59案罷免案連署截止日期。（中選會提供）

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