參加426遊行大失望 他曝深藍姑媽心聲看破國民黨「簽罷免連署」

藍白4月26日動員支持者上凱道集結。（資料照）

2025/04/28 20:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨4月26日號召支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，宣稱參加人數突破25萬人。財團法人彭明敏文教基金會底下的鯨魚網站專欄作家端木實，426遊行後分享身邊一位深藍親戚被動員上凱道後終於看破國民黨，毅然決然簽下罷免藍委連署書的事情，引發熱議。

端木實今天（28日）凌晨在臉書發文表示，他的姑媽是很堅定的國民黨支持者，426當天被里長動員到台北抗議『綠共獨裁，賴清德下台』活動，但回來之後她非常難過，跟他說『看來國民黨真的變了，國民黨不再是擁護中華民國的政黨了！以前那個辱罵韓總很難聽的館長可以上台挺貪污犯柯文哲，國民黨不就是因為柯文哲硬要選才輸掉總統大選的嗎？』」

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他的姑媽接著說，426遊行的主題是賴清德獨裁，但是他們一大群人去抗議了一整天都沒被抓，內心不禁納悶「這邏輯上不是悖論嗎？說賴清德獨裁，但是我們抗議都沒人被抓，這是哪門子的獨裁？」姑媽還透露，參加者有很多疑似中國人，還有看到一些外籍移工，「我跟一個菲律賓人用英語conversation才知道，他們是被找來的，不是自願的，他們也不知道426這是啥活動？他們搞不清楚，天啊！國民黨不覺得這樣很可恥嗎？這些人不是國民黨派來的？誰相信？」

除此之外，姑媽還在現場看到很多似乎有在「混跡江湖」的人，「我待著待著覺得越來越奇怪……為什麼老娘會跟這些三教九流的人站在同一陣線？我跟這些人如果理念一致，那麼一定我錯了吧？於是，我沒有給里長面子，我自己走到捷運站，然後搭高鐵回家！」

端木實聽完姑媽的抱怨後，趁機問姑媽要不要一起簽罷免藍委的連署書，沒想到姑媽早就簽好要交給罷團，「我感動不已，連忙跟姑媽致謝，感謝她在國難當頭的時刻，選擇站在民主和國家主權正義的一方。」

該貼文曝光後吸引數千名網友讚爆，「姑媽真知灼見」、「很多藍營的朋友，是真的為了台灣好，不是你們錯，是藍白高層自己走偏了，所以現在站出來，是為了守住自己最在乎的東西，是為了讓這塊土地繼續自由呼吸」、「姑媽邏輯真的太清晰」、「陳揮文這幾天講了一段話中提到，國民黨已經不是以前的國民黨了，那麼親藍的陳揮文都發現國民黨變到他都看不起了」、「姑媽醒了就一定要努力讓國民黨大痛一次才能大徹大悟」。

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