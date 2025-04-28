4100億元特別條例 吳思瑤：經濟效益大於一次性大撒幣

行政院長卓榮今天上午率秘書長龔明鑫等人赴立法院拜會朝野黨團，說明4100億元的強化安全韌性特別條例草案，中午即在行政院召開行政立法協調會報，再向民進黨立委說明。（記者方賓照攝）

2025/04/28 16:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰率秘書長龔明鑫等人今（28）日上午赴立法院拜會朝野黨團，說明4100億元的強化安全韌性特別條例，中午即在行政院召開行政立法協調會報，再向民進黨立委說明。立法院民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪強調，特別條例是顧民生、穩物價，將經濟發展的紅利跟全民共享，經濟效益大於一次性的大撒幣。

今天召開的行政立法協調會報，包括立法院民進黨黨團7長、各委員會召委、主審經濟委員會的立委，以及行政院秘書長龔明鑫、主計長陳淑姿等人出席。會議進行約1小時，主要聚焦特別條例內容，由卓揆親自說明特別條例細節項目。

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吳思瑤強調，特別條例涵蓋經濟安全、社會安全與國土安全等3大方面，且不單是針對美國關稅政策做短期因應，而是應對國際局勢、時程長達3年，如在野黨解讀為是針對川普政策，並不正確。

吳思瑤指出，特別條例是善用歲計賸餘，在野黨指政府共有5700多億的歲計賸餘是解讀錯誤，因為沒有扣掉給地方的部分，且提出這個特別條例是希望顧民生、穩物價，將經濟發展的紅利跟全民共享，經濟效益大於一次性的大撒幣。

針對民眾黨反對撥補台電1000億元，吳思瑤強調，這是希望穩定物價與抑制通膨，不僅是產業界與社會共識，也是民進黨團共識；她呼籲在野黨不管在程序委員會或院會，都能一起支持並儘快排審特別條例。

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