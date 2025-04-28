吳宗憲稱局長承認視訊會議 調查局：與特定罷免案無關

調查局。（資料照）

2025/04/28 16:16

〔記者王定傳／台北報導〕國民黨立委吳宗憲26日在凱道宣稱：「檢察總長開視訊會議要求各地檢署要嚴辦藍營支持的罷免連署案」，遭最高檢駁斥後，又在臉書引媒體報導稱「調查局長於4/23，在立法院經謝龍介委員質詢時，已坦承確有視訊會議」；對此，調查局今表示，局長陳白立當時表示，並無任何針對罷免連署查察的專案獎金，另外，調查局平日經常召開視訊會議，原因是與各地外勤日常業務聯繫及業務督導，與特定罷免案或檢察總長指示毫無關聯。

吳宗憲的言論遭最高檢駁斥後，於臉書發文回應：「風傳媒於4/18早已報導指出：中選會4月1日向最高檢告發19件罷免案偽造或有往生者連署後，隔幾天總長就嚴令儘速偵辦，隨後調查局便開視訊會議，要求各站處全力偵辦。且調查局長於4/23，在立法院經謝龍介委員質詢時，已坦承確有視訊會議乙事（惟否認要追殺藍營）。我當時擔任召委，在現場親耳聽到。」

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調查局指出，當時國民黨立委謝龍介及許宇甄就「調查局是否有專案獎金鼓勵查察罷免連署」及「是否召開視訊會議」一事，向陳白立進行質詢。

調查局指出，陳白立當時答覆說明，調查局並無任何針對罷免連署查察的專案獎金，並說明調查局平日即經常召開視訊會議，以利與各地外勤日常業務聯繫及業務督導；陳白立答詢時特別說明：「沒有針對藍綠，只問證據，不問藍綠」。

調查局指出，上述「視訊會議」與任何特定罷免案件或檢察總長指示毫無關聯。會中主要是提醒所屬人員偵辦此類案件應遵守相關辦案規定，重申必須遵守刑事訴訟法相關規定並保持行政中立。外界所稱「嚴辦藍營」完全子虛烏有，與事實不符。

調查局表示，查辦相關罷免連署偽造案，均由各地檢署指揮本局各外勤處站配合查察，全程依法辦理，絕無針對特定政黨人士情事。績效回歸選舉查察標準，並無任何鼓勵偵辦的加成規定。

調查局強調，調查局一貫依法行政，對於任何與選舉、罷免有關的事項，均秉持超然中立、依法辦理原則，絕無所謂「設置專案獎金」、「配合特定指令查察」情事。呼籲各界對於未經查證的不實揣測，應本持理性、客觀態度審慎以對。

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