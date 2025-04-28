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    朱立倫再拋罷免、彈劾賴清德 綠委：轉移地方黨部被搜索焦點

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/04/28 16:24

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日臨時舉行記者會，宣布將於總統賴清德520就職滿週年當日，提出罷免案、彈劾案，台灣各地也會全面發動各種罷免賴清德的運動。對此，民進黨立委批評，朱拋出此一議題，其實是他的主席保衛戰，也轉移今天國民黨新北、基隆黨部被搜索的焦點，呼籲盡快開除國民黨立委傅崐萁這個毒瘤才實際。

    民進黨立委林俊憲表示，朱立倫拋出罷免賴清德，其實是他的主席保衛戰，朱如果真的疼惜國民黨的黨工，那麼應該要承擔責任，請朱主席公開對社會說明，為什麼推動罷免民進黨立委有那麼多的死人連署，為什麼不合格率高達3、4成，那麼多的造假、偽造、簽名，不能把責任都推卸給基層黨工。

    林俊憲指出，現在朱立倫連集會遊行都說群眾不是他號召的，光喊一個空的、根本不可能執行的罷免賴清德，基本上，朱是故意要用這樣的一種超高訴求，第一個，壓過台北市長蔣萬安日前所提出的倒閣，「你蔣萬安喊倒閣，我朱立倫就喊罷免賴清德。」第二個，根本就是不可能可以罷免掉賴清德的。

    林俊憲也說，朱立倫今天特別開記者會講要罷免賴總統，除了是主席保衛戰，也轉移國民黨新北、基隆市黨部被搜索的社會焦點，方便自己推卸責任，否則請朱立倫趕快對外說明，為何有那麼多的造假、死人連署，來幫忙這些目前承擔責任的國民黨基層黨工，朱立倫身為主席，應該要負起責任，救救他們吧！

    民進黨立委許智傑則說，朱立倫身為會計博士，數學還這麼不好，罷免總統需要76席立委同意，白藍兩黨相加根本還摸不到邊，罷免總統根本是天方夜譚。他建議朱立倫與其罷免綠委，「不如盡快開除傅崐萁這個毒瘤，不然百年大黨就要亡在朱立倫手上囉。」

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