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    新北市議員張維倩赴美宣傳大罷免 攜手台僑募集千份連署書

    民進黨新北市議員張維倩赴美國展開海外宣講，號召台僑加入罷免連署。（市議員張維倩提供）

    民進黨新北市議員張維倩赴美國展開海外宣講，號召台僑加入罷免連署。（市議員張維倩提供）

    2025/04/28 16:18

    〔記者陳奕劭／新北報導〕全台罷免行動第二階段倒數計時，發起罷免國民黨中和區立委張智倫、永和區立委林德福的公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」（雙和罷團）正力拚達標。民進黨新北市議員張維倩赴美國展開海外宣講，號召台僑加入罷免連署，目標在最後衝刺期間募集千份連署書，為面臨緊要關頭的雙和罷團注入關鍵力量。

    為力保二階過關，張維倩與罷免團體分進合擊，服務處同步展開連署，她也前往美國向台僑說明大罷免行動的重要性與第一線收件情況，力拼交出千份正確連署書，全力衝刺連署。

    張維倩表示，感謝北美洲台灣婦女會的邀請，使這次訪美行程得以順利完成，除說明大罷免行動的重要性，她也拜訪美國智庫、兩岸關係專家與各地台灣同鄉會尋求國際聲援，期盼海外力量助攻，助二階連署成功過關。

    張維倩強調，達標門檻不等於無後顧之憂，若不拉高安全數量，遇到資料重複、謄寫錯誤、補件等情況，補件風險隨時可能讓成果翻盤，甚至被迫與公投綁在一起產生變數。在最後階段每一份正確無誤的有效連署書都至關重要。

    民進黨新北市議員張維倩目標在最後衝刺期間募集千份連署書，為面臨緊要關頭的雙和罷團注入關鍵力量。（市議員張維倩提供）

    民進黨新北市議員張維倩目標在最後衝刺期間募集千份連署書，為面臨緊要關頭的雙和罷團注入關鍵力量。（市議員張維倩提供）

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