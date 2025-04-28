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    罷團指沙鹿向上路是「冬瓜路」還列政績 顏寬恒斥造謠

    台中市沙鹿區向上路長下坡路段經常發生車禍，罷團質疑選區立委顏寬恒還列為個人政績。（民眾提供）

    台中市沙鹿區向上路長下坡路段經常發生車禍，罷團質疑選區立委顏寬恒還列為個人政績。（民眾提供）

    2025/04/28 16:03

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區向上路長下坡路段，27日發生聯結車煞車失靈衝撞22輛機汽車及自行車的事故，造成11人受傷，罷團「中二解顏」質疑向上路是「冬瓜路」，該選區立委顏寬恒對車禍卻未有任何回應，甚至在反罷免文宣中將此段道路改善工程列為政績，令罷團直呼應予罷免；顏寬恒今天則發表聲明痛斥罷團造謠，強調向上路是民國60年都市計畫就有的計劃道路。

    罷團「中二解顏」指出，向上路在當地號稱「冬瓜路」，胡志強前市長曾在2021年造勢場合表示「路是顏清標開的」，但當地道路設計相當不良，長下坡、交流道的匯流地，也是工業區貨櫃車往台中港的必走道路，加上路太長、太直，又遇到區間測速，諸如貨櫃車、聯結車等大車極容易煞車失靈。

    罷團指出，針對向上路昨發生的嚴重車禍，選區內立委顏寬恒不只臉書完全無聲，更被罷團踢爆反罷免文宣當中寫有「改善向上路道路工程」，不只顯示這些號稱的「道路改善」並沒有見效，也顯示顏寬恒在意罷免、在意凱道更勝過當地鄉親的安全，強調現在若不罷免，以後這一家人耍特權、惡霸行為就會一代一代傳下去，並提醒民眾經過該長下坡時務必注意自身安全。

    針對罷團質疑，顏寬恒今天發表聲明指出，向上路是民國60年都市計畫就有的計劃道路，明顯和罷團所造謠的不符；他2013年上任後即提案興建大肚和美大橋，就是希望藉此分散向上路車流，大型車輛直接經由國道三號銜接和美交流道後，透過和美大橋來進入台中港區。但當時彰化及台中市府都未提案，直到盧秀燕市長及王惠美縣長2018年上任後才積極推動，2022年才順利動工，預計2026年完工通車。

    顏寬恒說，中市府於2020年曾評估建設向上路至中興橋共計4公里的高架，改善向上路長下教問題，但初估經費近39億，妹妹台中市副議長顏莉敏於2022年並召集會議提出短中長期計劃，即短期透過區間測速，降低平均車速，以避免車輛煞車失靈問題；中期配合和美大橋通車，讓大型車輛轉由國道三號和美交流道銜接和美大橋進入台中港區；長期則新建高架橋，與台61線西濱快速道路或中興橋進行銜接，讓重型車輛避開下坡路段直接進入台中港區。

    顏寬恒表示，近期會再召集相關單位，針對高架化銜接台61線進行討論，因為涉及生活圈道路系統，後續也會爭取內政部國土署的經費支持。

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