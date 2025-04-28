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    隱忍很久了！ 林俊憲發文公開嗆陳亭妃：藉國民黨力量打擊同志

    林俊憲發文公然嗆聲陳亭妃，藉國民黨力量打擊同志。（取自臉書）

    林俊憲發文公然嗆聲陳亭妃，藉國民黨力量打擊同志。（取自臉書）

    2025/04/28 15:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林俊憲今（28）日在臉書發文公然嗆同黨立委陳亭妃，稱她藉國民黨力量打擊同志，喊話民眾相信民進黨是比國民黨更好的選擇，而不是要與國民黨站在一起，「希望同志都能謹記在心」。

    林俊憲表示，今上午新營立體停車場舉行動土典禮，本應是喜事一樁，卻因國民黨議員蔡育輝率眾大鬧，變成鬧劇一場。他提到去年5月1日，自己率領立法院交通委員會到台南來考察，主題正是今天動工的新東里停五以及善化南科LM區2座立體停車場。時任的王國材部長，以及在地立委郭國文辦公室代表、副議長林志展、議員陳秋宏與沈家鳳都來參與。

    當時向部長詳細說明這2處的未來發展潛力，需要立體停車場才能緩解需求。當時前瞻計畫所剩結餘款不多，但部長聽完說明後，認為確實有需要，因此當下就指示補助3.2億元的經費，讓總經費10億的2座停車場能夠順利建設，會議記錄都有留下證明。

    林俊憲指出，結果今天動土典禮時，現場參加的多位黨內議員同志告訴他，蔡育輝大鬧會場，造謠這項建設與他無關，還對他大罵，甚至在現場四處向人扭曲事實，而陳亭妃全程在他旁邊，支持他的謊言，甚至聲稱這項建設由她協助爭取。

    林俊憲聲稱，陳亭妃與蔡育輝的合作關係，早已不是什麼秘密，甚至躍上新聞版面，所以蔡育輝今天這場鬧劇，背後主使是誰已經很清楚了，過去國民黨對他的攻擊、抹黑，這沒什麼，但陳亭妃怎會藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更何況是在這種全黨正努力翻轉國會的時候？

    林俊憲強調，而類似的攻擊手法，早已不是第一次。之前隱忍不發，是為了大局著想，團結對外、翻轉國會，這是優先目標。只是隱忍似乎變成默許，從暗著來變成明著來，再不出聲制止這種行為，只會越來越誇張。

    最後林俊憲喊話陳亭妃，民眾投給民進黨，是因為相信比國民黨更好的選擇，而不是要與國民黨站在一起，「希望本黨同志都能謹記在心」。

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