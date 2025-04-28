蔣萬安挺死亡連署？北市選委會主委：個人行為不評論

身兼台北市選舉委員會主委、總幹事的秘書長李泰興、民政局長陳永德說明，選委會絕對是中立的立場。（記者何玉華攝）

2025/04/28 15:51

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議會今（28）進行民政部門質詢，民進黨市議員顏若芳表示，國民黨及國民黨立委王鴻薇等人多次質疑選委會查對不公，是幫忙大罷免，要求身兼台北市選舉委員會主委、總幹事的秘書長李泰興、民政局長陳永德說明是否屬實？還是謠言？兩人強調都是依選罷法執行，絕對是中立的立場。

顏若芳表示，王鴻薇及國民黨之前一直說選委會查對不公，是幫忙大罷免，這資訊是錯誤的嗎？還是是正確的？還是謠言？李泰興表示，中選會都是依選罷法辦事情，絕對是中立的立場。顏若芳再追問「所以王鴻薇、國民黨的指控是錯誤的，是謠言，對不對？」陳永德回「是」。

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顏若芳表示，死亡連署、幽靈連署在法律上是零容忍，是犯法的；蔣萬安之前去北檢支持死亡連署、偽造文書，民眾很擔心未來在罷免第二階審查是否會受到市長的影響或指示而無法公正辦理選務?陳永德表示不會，選委會是公平、公正的單位，對誰都一樣。

顏若芳再問兩位對於死亡連署、偽造文書是否覺得零容忍，絕對不行?陳永德回答「當然不行」，李泰興表示，「依法辦理，法律規定說不行，就是不行」；顏若芳繼續追問兩人對蔣萬安去挺死亡連署的行為，兩人略顯遲疑後，李泰興表示，蔣萬安那天說得很清楚是個人行為，個案的部分不評論，選委會一定是依法辦理，個別的人支持什麼活動，就不評論。

顏若芳又追問兩人，未來在二階罷免的連署是否可以行政中立的方式去審查，不會受到蔣萬安立場的影響；李泰興表示，偽照文書的行為檢調已經在調查；對於二階連署書的審查，兩人都強調一定是公平公正、絕對是行政中立。

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