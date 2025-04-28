蕭美琴：盼僑領扮演台美橋梁 爭取雙方經貿最大利益

副總統蕭美琴今接見2025年羅省中華會館回國訪問團，肯定訪團促進當地僑界團結、彰顯自由民主價值。（總統府提供）

2025/04/28 15:01

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今接見2025年羅省中華會館回國訪問團，肯定訪團促進當地僑界團結、彰顯自由民主價值，她說，我國面臨許多挑戰，不論是要繼續擁護民主自由的憲政體制，或台美之間關稅等經貿議題的協商談判，期盼僑領扮演台美重要橋梁，共同爭取對雙方經貿長期穩定發展的最大利益。

蕭美琴表示，羅省中華會館創立136年以來，爭取僑民的權利和福祉，促進當地華埠的發展與繁榮，同時鼓勵華裔二、三代、甚至是四、五代的青年文化傳承，獲得僑社以及美國主流社會的重視，是洛杉磯乃至於全美國各地最重要且具指標意義的僑社之一，每年在元旦、國慶等活動舉辦升旗典禮，對於凝聚僑心、彰顯自由民主的價值，意義重大。

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蕭美琴指出，中華民國位處於民主第一島鏈的戰略地位，在印太地區扮演關鍵角色，相信台海的和平與穩定是全世界所有愛好自由和平人們共同的期盼與心聲，也需要我們共同努力。

蕭美琴說，長久以來，台美關係互利互惠，也是促成印太地區穩定、繁榮的重要夥伴關係，僑領長期旅居美國，扮演中華民國與美國主流社會之間的重要橋梁，如今中華民國面臨許多挑戰，不論是要繼續擁護民主自由的憲政體制，或台美之間關稅等經貿議題的協商談判，希望在僑領支持下，一同爭取對雙方經貿長期穩定發展的最大利益。

蕭美琴說，中華民國台灣對內是以民主鞏固，對外更要以民主和世界交朋友，他曾擔任駐美代表3年多，華府的中華會館也與大家一樣長期支持中華民國，只要是站在自由、民主的一方，我們就是同一個陣營，尤其美國更是台灣在民主陣營最重要的夥伴。希望大家基於對自由、民主的愛好，讓民主繼續照亮台灣，也讓民主持續在美國及全世界成為更堅固的力量。

蕭美琴表示，僑委會安排訪團來台行程相當精彩，除了官方拜會，還有許多文化參訪活動，讓大家可以更進一步認識台灣，瞭解台灣多元文化的樣貌及風情，以及台灣人民的好客及熱情，相信將為僑領持續推動台美友誼，奠下更深厚的基礎。

副總統蕭美琴今接見2025年羅省中華會館回國訪問團，肯定訪團促進當地僑界團結、彰顯自由民主價值。（總統府提供）

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