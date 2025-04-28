竹市雙罷免二階連署倒數3天 竹科媽媽繳出100多份

新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署倒數3天，連署達人頻出現，其中市議員鄭美娟今天也展示1週收到的罷免連署份數，呼籲大家把握時間趕緊來連署。（照片取自鄭美娟臉書）

2025/04/28 14:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署進入最後倒數3天，新竹市雙罷總部雖對二階連署份數蓋牌未公佈，但民進黨竹市9名市議員服務處及陽明交大法律學者林志潔服務處的連署收件都陸續出現連署達人，市議員鄭美娟今天也展示服務處1週收到的連署書份數，議員劉崇顯更提到有竹科媽媽一次就繳出100多張連署書，讓團隊士氣大振。

鄭美娟說，新竹市民很關心二階罷免連署狀況，呼籲還沒簽署的市民趕緊來連署，沒有二階連署就沒有三階投票，服務處最後3天會從白天9點持續到晚上9點，大家若不方便外出也可撥打：03-535-6201，可到府收件。呼籲所有還沒簽連署的民眾趕緊來連署，一起罷免親中立委鄭正鈐與貪污停職市長高虹安。

請繼續往下閱讀...

議員劉崇顯也提到，昨天（27日）在關新路新美學牙醫連署站來了一位竹科媽媽，一出手就是上百張的連署書交上來，大大振奮志工夥伴的士氣。

他說，鄭正鈐近期不斷的幫自己催票，除大言不慚說新竹市雙罷免蓋牌是因連署情況不佳，還疑似動員外籍移工參與政治活動，此舉不僅違法更是剝削移工們的休息時間，接連荒腔走板的行徑都顯示其自身對於罷免的焦慮，凸顯每位參與罷免連署市民的正當性。

劉崇顯表示，最後幾天，團隊會持續在診所擺攤，邀請關埔居民們來連署，不要再讓這種不適任立委代表竹科從業人員在國會發聲。

新竹市議員劉崇顯提到有竹科媽媽一口氣交了100份連署書，讓團隊士氣大振，籲竹科從業人員趕緊來連署，罷免不適任立委。（照片取自劉崇顯臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法