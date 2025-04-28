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    全面罷免綠委 國民黨最速件發函各地黨部及黨籍民代

    國民黨發函各地方黨部及黨籍民意代表，要求全面支援罷免民進黨立委二階連署。（圖由國民黨提供）

    國民黨發函各地方黨部及黨籍民意代表，要求全面支援罷免民進黨立委二階連署。（圖由國民黨提供）

    2025/04/28 14:24

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日宣布，將於總統賴清德520就職滿週年當日，國會要提出罷免案、彈劾案，他已要求所有藍營民代，全力協助所有罷免民進黨立委的第二階段連署，全面發動各種罷免賴清德的運動。國民黨隨後以最速件發函各地方黨部及黨籍民意代表，要求全面支援罷免民進黨立委二階連署。

    國民黨中央函文指出，為啟動《罷免賴清德行動》，請國會、議會及各縣市黨部全面推動第二階段「罷免民進黨立法委員」連署事宜，請查照並確實辦理。

    函文說明表示，一、賴清德政府對外無力應對全球關稅戰，致使台灣產業與基層勞工深受重創；對內濫用司法資源作為政治門爭工具，嚴重損害台灣民主制度與司法公正。

    二、民進黨政府府院黨包庇共諜，其黨籍立法委員長期護航，淪為賴清德少數獨裁體制之鷹犬「綠衛兵」，與民為敵，已成傷害民主之共犯，應依法發動罷免。

    三、國民黨為堅守國家根本利益、捍衛民主法治體制，全面推動第二階段罷免民進黨立委及縣市議員的行動。立委案共15件、縣市議員共計8件。

    四、這次行動啟動範圍涵蓋國民黨區域及不分區立法委員、直轄市議員、縣市議員、村里長、代表及各級黨務幹部擔任罷免連署收件窗口，跨區收件，務求落實推動連署事宜。

    五、各民意代表二階連署的結果將列入考核，也會公告，讓支持者知道我們在地議員、在地民意代表們的努力成果，讓大家一起來見證。

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