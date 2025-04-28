竹市雙罷志工「最富里」關新里連署 遭父子檔「比中指、吐口水」

新竹市雙罷免進入最後倒數3天！有罷團志工在關新里「最富里」辦連署快閃，遭一對父子「比中指、吐口水」，市議員劉彥伶譴責此行為，也籲警方偵辦並保護志工安全。（記者洪美秀翻攝）

2025/04/28 14:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕全台大罷免二階連署進入倒數階段，新竹市「雙罷免」剩最後3天衝刺倒數，市議員劉彥伶提到，她的服務處志工與罷團志工昨天（27日）在全台最富里關新里辦連署快閃活動，竟遭1名黃衣男子及少年比中指和吐口水，黃衣男最後直接在連署站前嗆「看三小」還飆出國罵，最後志工報警，疑似父子檔的兩人在警方到場時落跑，最後被警方壓制，志工也提出告訴。

劉彥伶提到，志工提供的影片中，黃衣男子身邊跟著一名未成年少年，走到罷團前面時，少年吐了口口水，因兩人的舉動早就引起志工團體的注意，黃衣男不滿意一直被盯著，於是停下腳步，開口就是跳針喊「看三小」，前後約1分鐘，即便志工已經在一旁錄影蒐證，黃衣男仍沒打算停下，最後罵了「X」，又繼續前進。

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被嗆的志工說，這對疑似父子檔的路人，每次經過的時候都會比中指，後來看到有男志工，就不比中指變吐口水，男志工沒有回嘴，但是黃衣男的愈講愈誇張，「就一直吼，因為我們都已經蒐證了，我們也報警，因為他連三字經都飆出來了」。

志工表示，事後也這對父子提告，警察到場他們就快速跑掉，警察有去追他們，路過民眾對我們說警察有壓制下來，「我們連小孩一起告，因為比中指和吐口水的是小孩。」

由於連署站的位置是設在全台最富里的關新里，昨日下午有許多家長帶著孩子在公園活動，志工不解，「那邊就是素質蠻高的地方，竟然會出現這種人物。」

劉彥伶除嚴厲譴責該名黃衣男的暴力行為，也提醒警方應要保護好罷團志工的安全。

新竹市雙罷免進入最後倒數3天！有罷團志工在關新里「最富里」辦連署快閃，遭一對父子「比中指、吐口水」，市議員劉彥伶譴責此行為，也籲警方偵辦並保護志工安全。（記者洪美秀攝）

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