轉發徵文活動被檢舉涉違法 區桂芝：子虛烏有罪名、荒謬可笑

北一女國文教師區桂芝。（資料照）

2025/04/28 14:04

〔記者何玉華／台北報導〕北一女國文教師區桂芝被檢舉轉發中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年第2屆『共讀一本好書』徵文大賽」，陸委會指涉違反兩岸條例33條之1，已移請主管機關教育部查處中；區桂芝今（28）受訪表示是子虛烏有的罪名，荒謬可笑，她只是轉發一個有獎金的徵文比賽給學生，並未大力鼓吹，「這樣要成什麼罪名？」

區桂芝表示，今天早上陸續接到記者電話，才知道又有事了；她在4月20日轉傳一個徵文比賽的消息，「這樣要成什麼罪名？」現在說是有人檢舉陸委會要調查，真是荒謬可笑，一個「共讀一本好書」的徵文活動，所列出來的書單都是純文學性的，這樣是要作什麼統戰的文章嗎？質疑是有太強烈的被迫害妄想症？還是陸委會要營造什麼文字獄的氛圍？

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區桂芝說，她傳給她的高三學生，學生都有很多事在忙，她也沒有大力鼓吹；通常她收到任何中文徵文比賽都會轉傳給學生，鼓勵他們參加寫作比賽或是讀書會；這些有獎金的徵文比賽就讓他們去，他們願意多寫對他們的文筆訓練都是好的。

她反問說，現在動不動就要套上統戰，為什麼要這麼心虛？為什麼這麼害怕被統戰？如果台灣價值很偉大，藉著這種交流活動，為什麼不是我們可以反統戰回去？她感嘆說，如果這種 文學交流活動都要被扣上統戰的帽子，那現在各大學、中學中很多兩岸互動的學術、文化、文學活動，多的不得了， 要全面禁止嗎？若要全面禁止就擺明了說，不要動不動一個事情出來「就要審查我們，莫名其妙」，「這只證明執政黨不會治國，只會恐嚇老百姓。」

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