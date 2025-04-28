檢調搜索國民黨部 基隆議長童子瑋：「死亡連署」恐系統性偽造

民進黨籍基隆市議長童子瑋今日（28日）在臉書貼文說，從台北、宜蘭、基隆到新北，可以看出國民黨「死亡連署」很可能是全台串聯、系統性偽造行為，檢調依法調查，是法治社會正常的程序。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/04/28 13:22

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〔記者俞肇福／基隆報導〕連署罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪卻爆出涉嫌偽造文書案，基隆地檢署指揮調查局人員今天（28日）上午搜索國民黨基隆市黨部。民進黨基隆市議會議長童子瑋在臉書發文說，從台北、宜蘭、基隆到新北，可以看出國民黨「死亡連署」很可能是全台串聯、系統性偽造行為，檢調依法調查，是法治社會正常的程序。

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童子瑋表示，國民黨基隆市立委林沛祥針對檢調偵辦竟指都是賴清德總統司法追殺，這樣的說法實在是讓人不解，但也有鄉親問為什麼現在偽造文書抓得這麼嚴，他要趁這個機會說清楚，刑法、公職人員選罷法規定，利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科100萬元以下罰金，這條法律是藍白多數國會去年12月20日強行三讀通過的。

童子瑋認為，最關鍵的地方，是國民黨為了想要避免民進黨發起罷免，也將偽造文書罪原條文中的「足以生損害於公眾或他人者」文字全數移除，希望讓民進黨害怕就不敢發動大罷免。

童子瑋也說，很多藍營支持者認為死亡連署並沒有造成什麼損害，根本不需要檢調大規模查緝，但問題是「你們自己把這個法律要件拿掉」。如同律師林智群所言，這個改變會讓「結果犯」變成「行為犯」，連拗的空間都沒有。

童子瑋表示，這幾個月來，國民黨一邊抗議司法迫害，一邊又動員群眾包圍地檢署，甚至發動全台各地的群眾集會，試圖把自己涉入的違法行為，轉嫁成政治議題。當一個政黨，為了政治鬥爭，不惜違法、不惜動員、不惜抹黑，這樣的國會生態，只會讓更多民眾對政治更加厭倦，也讓大罷免的聲音越來越熱烈。

童子瑋認為，藍白一路走歪，不只是讓曾經支持國民黨的知識藍選民更加失望，也讓一般市民更難相信國民黨有真正面對問題的誠意。隨著大罷免的進行，台灣民眾也會越來越清楚看到，國民黨和民眾黨組成的國會多數，從一開始就缺乏對法案本身的專業理解，只想用議事多數進行政治鬥爭。

童子瑋說，最後藍白訂下的規則，成為害慘自己的絆腳石，這就是國會失能的最好寫照。賴清德總統執政1年以來，滿意度仍然維持在4成以上，國民黨的支持度卻一路下滑，現在已經不到2成。他相信隨著大罷免的進展，人民會用手中的選票，讓台灣的國會走向更理性、更負責任的方向。

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