檢調搜索國民黨新北黨部 議會黨團怒批傲慢濫權打壓

國民黨新北黨部28日被檢調搜索。（記者董冠怡攝）

2025/04/28 13:22

〔記者董冠怡／新北報導〕檢調單位持續偵辦幽靈連署案，今天上午分別前往國民黨新市黨部搜索，並帶回書記長陳貞容、書記朱蓓儀及三重區黨部執行長羅大宇等人約談；對此，新北市議會國民黨團發布聲明，抗議並譴責民進黨政府傲慢濫權、打壓罷免連署，侵害民主制度和言論自由，要求立即停止，勿再以打壓異己、封殺民主作為延續權力的手段，「將持續與所有捍衛民主自由的力量站在一起。」

國民黨團表示，4月26日「反綠共，戰獨裁」遊行有25萬人參與，展現人民對民進黨政府執政傲慢、背離民意強烈不滿。原本期許民進黨政府與總統賴清德知所警惕、正視民意，結束打壓在野黨，未料今日檢調行動反而進一步暴露執政者的傲慢與不知悔改。

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黨團書記長王威元指出，利用司法搜索、約談方式持續干擾在野黨和民團罷免連署，無異於赤裸裸的政治操作，意圖以司法恐嚇民眾、壓制民間力量；民進黨政府至今仍雙標辦藍不辦綠，「對藍營連署大動作搜索、對綠營連署違規行為卻輕描淡寫、毫無追究」，違反比例原則也背離法治精神。

副書記長黃心華說，人民手中並無戶政系統資料，連署作業過程無法100%預知是否有誤，依法應由中央選舉委員會設立查核機制，比對並審核資料，而非動用檢調重手搜索、寒蟬效應式打壓，甚至刻意扣押連署文件，阻礙後續連署推動，違背民主程序和基本人權保障。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈認為，公民團體每天辛辛苦苦在日曬雨淋中擺攤連署，要罷免國民黨違憲亂政的不適任立委，但藍營罷團為了罷免表現良好的綠委，卻是抄名冊抄出全國出現1900多份死亡連署、不合格率高達3至4成，光國民黨執政下的新北市選委會，就認定有600多份死亡連署。

高碩呈強調，「黨員名冊是重要個資，沒有高層授意，絕對不會外流」，呼籲國民黨高層不要繼續躲在基層黨工後面，把責任推給年輕人承擔，理當站出來向社會大眾說明清楚，向國人道歉。

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