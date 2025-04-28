為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫嗆520要提罷免、彈劾 黃國昌：要賴清德下台成多數心聲

    國民黨主席朱立倫（右）今宣布520將提出賴清德總統罷免案、彈劾案，全台各地發動「罷免綠衛兵」運動。民眾黨主席黃國昌（左）呼應，想要賴清德下台已成為多數台灣人民的心聲。圖為22日黃國昌、朱立倫出席在野領袖峰會。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫（右）今宣布520將提出賴清德總統罷免案、彈劾案，全台各地發動「罷免綠衛兵」運動。民眾黨主席黃國昌（左）呼應，想要賴清德下台已成為多數台灣人民的心聲。圖為22日黃國昌、朱立倫出席在野領袖峰會。（資料照，記者廖振輝攝）

    2025/04/28 13:15

    相關新聞請見：

    朱立倫：520將提罷免、彈劾賴清德

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫今宣布將於賴清德總統520就職滿周年當日提出罷免案、彈劾案，台灣各地全面發動各種「罷免賴清德、綠衛兵」運動。民眾黨主席黃國昌呼應說，想要賴清德下台已成為多數台灣人民的心聲，對於國會中為了護航執政團隊而「大造謠」的民進黨立委，「相信有很多公民都看不下去了」。

    針對是否支持國民黨「罷免綠衛兵」行動，朱立倫此舉是否著向白營靠攏？黃國昌回應，沒必要去談誰靠攏誰，重要的是台灣人民所共同面對的，是一個即將就任滿一年的賴清德政府繳不出像樣的執政成績單，卻在台灣社會製造衝突。

    黃國昌聲稱，想要賴清德下台已成為多數台灣人民的心聲，目前面對的障礙是賴想硬幹到底，當人民站出來跟政府抗議，總統卻叫人民全部都去天安門，這是哪門子的邏輯啊？他強調，在野黨開記者會全程直播、給記者問到飽；賴清德卻拿台灣納稅人稅金，前後隨扈特勤簇擁，沒有辦法接近他問他問題。

    至於掃除特定綠衛兵行動，黃國昌說，4月26日集會上有許多公民團體都出來擺攤進行罷免連署，對於在立法院裡面為了護航執政團隊而大造謠的民進黨立委，相信有非常多公民朋友都看不下去，會站出來有相應的作為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播