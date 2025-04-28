朱立倫嗆520要提罷免、彈劾 黃國昌：要賴清德下台成多數心聲

國民黨主席朱立倫（右）今宣布520將提出賴清德總統罷免案、彈劾案，全台各地發動「罷免綠衛兵」運動。民眾黨主席黃國昌（左）呼應，想要賴清德下台已成為多數台灣人民的心聲。圖為22日黃國昌、朱立倫出席在野領袖峰會。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/04/28 13:15

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朱立倫：520將提罷免、彈劾賴清德

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫今宣布將於賴清德總統520就職滿周年當日提出罷免案、彈劾案，台灣各地全面發動各種「罷免賴清德、綠衛兵」運動。民眾黨主席黃國昌呼應說，想要賴清德下台已成為多數台灣人民的心聲，對於國會中為了護航執政團隊而「大造謠」的民進黨立委，「相信有很多公民都看不下去了」。

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針對是否支持國民黨「罷免綠衛兵」行動，朱立倫此舉是否著向白營靠攏？黃國昌回應，沒必要去談誰靠攏誰，重要的是台灣人民所共同面對的，是一個即將就任滿一年的賴清德政府繳不出像樣的執政成績單，卻在台灣社會製造衝突。

黃國昌聲稱，想要賴清德下台已成為多數台灣人民的心聲，目前面對的障礙是賴想硬幹到底，當人民站出來跟政府抗議，總統卻叫人民全部都去天安門，這是哪門子的邏輯啊？他強調，在野黨開記者會全程直播、給記者問到飽；賴清德卻拿台灣納稅人稅金，前後隨扈特勤簇擁，沒有辦法接近他問他問題。

至於掃除特定綠衛兵行動，黃國昌說，4月26日集會上有許多公民團體都出來擺攤進行罷免連署，對於在立法院裡面為了護航執政團隊而大造謠的民進黨立委，相信有非常多公民朋友都看不下去，會站出來有相應的作為。

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