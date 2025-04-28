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    藍白網軍遲到2天？盜圖複製文「426上凱道」洗版Threads 驚見李珠珢

    Threads今日大量冒出支持藍白、呼籲426上凱道並搭配年輕女性照片的複製文，其中包括韓籍啦啦隊員李珠珢。（擷取自Threads）

    Threads今日大量冒出支持藍白、呼籲426上凱道並搭配年輕女性照片的複製文，其中包括韓籍啦啦隊員李珠珢。（擷取自Threads）

    2025/04/28 13:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨26日共同號召支持者上凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會。不過時隔2日，社群平台「Threads」今（28）日卻冒出大量重複文案內文「426會去凱道應援！」，並搭配不同美女照片，引發外界質疑網軍操作，甚至出現中職富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢的照片被盜用。

    民進黨籍新北市議員卓冠廷今在「Threads」發文指出，1至2個小時前，平台上集中冒出上百個一模一樣的貼文，內容為「民眾黨、國民黨加油4/26會去凱道應援！台灣加油！台灣向前行！」並搭配女性照片，但活動日期已過，讓他不禁質疑「怎麼了，網軍設定錯誤？」他也建議民眾可搜尋相關關鍵字，仍能看到這些異常內容。

    臉書粉專「新覺僵講幹話」也發文調侃，「誰去跟他們講一下，今天已經4/28了，網軍洗版設定錯日期了」。另一粉專「貓與邪佞的手指」也揭露，有貼文使用的是啦啦隊員李珠珢的照片，並搭配相同文案。

    不少網友分析，這波貼文中盜用的照片大多為護理師或年輕女性形象，質疑目標受眾以男性為主，並留言諷刺「該不會是草都被這些圖騙上街以為當天是大型相親現場吧？」、「一種色誘的概念嗎？但草男當天去現場沒看到人，不會覺得上當被騙嗎？」、「拿這些盜圖騙小草去凱道，詐騙集團的手法啊，支持被騙上街的草們提告啦」。

    此外，也有人調侃網軍操作失誤，「死靈連署，移工反惡罷，影分身留言」、「禮拜六沒辦法匯款，今天才到帳」、「到底在幹嘛啦！網軍也混水摸魚哦！」。

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    Threads28日大量冒出支持藍白、呼籲426上凱道並搭配年輕女性照片的複製貼文。（本報合成，擷取自卓冠廷Threads）

    Threads28日大量冒出支持藍白、呼籲426上凱道並搭配年輕女性照片的複製貼文。（本報合成，擷取自卓冠廷Threads）

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