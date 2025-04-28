朱立倫：520將提罷免、彈劾賴清德

國民黨黨主席朱立倫記者會。（記者王藝菘攝）

2025/04/28 11:57

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日臨時召開記者會，宣布將於賴清德總統520就職滿週年當日，提出罷免案、彈劾案，台灣各地也會全面發動各種罷免賴清德的運動。朱立倫強調，如果賴清德再繼續倒行逆施，破壞台灣的民主自由，相信最後連很多民進黨立委都會幡然悔悟，一起來罷免賴清德。

朱立倫說，民主就是要有不同的聲音，4月26日有超過25萬名群眾站出來，賴清德不但不知道反省，還要他們應該去天安門抗議，「他已經忘了我們是中華民國的國民，如果照他的邏輯，以後他再講任何反對獨裁的時候，我們大家出機票錢，請賴總統帶青鳥到天安門前去抗議」。

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朱立倫表示，賴清德還直接指揮檢調，在野黨犯罪了要辦到底，不管是內政部長劉世芳指定自己、國民黨立委謝龍介及國民黨發言人楊智伃為首謀，對全台灣要罷免綠委的團體進行大搜索、大扣押，這些都是大家看到的事實，因為賴清德的指示，當然不會收手，今天繼續對國民黨新北黨部搜索，繼續要約談黨工們。

朱立倫說，本來想說距賴總統就職滿週年剩下22天，總統是不是能團結台灣，放下屠刀，讓台灣回到團結和諧，大家能夠共同為台灣打拚，朝野共同面對大關稅時代來努力，但是看來賴清德的字典裡只有鬥，只有不斷的鬥在野黨，只有不斷的砍殺在野黨，而他砍殺在野黨的同時，他周邊的這群鷹犬、綠衛兵，不但不知道民意何為，縱容賴清德繼續來做，尤其是民進黨的立委，這些立委知不知道你是民眾選出來的，希望台灣是安定團結和平民主自由的，而你們今天成為幫兇、鷹犬、綠衛兵，才是真正應該要罷免的。

朱立倫表示，已經要求全台所有的民意代表，立委、不分區立委、各縣市議員、鄉鎮市民代表等，大家共同團結努力要協助所有罷綠選區的第二階段連署，跨區有跨區的方式，在地的一定要全力以赴，會把這次二階連署的結果列入考核、也會公告，讓藍營支持者知道在地的議員、民意代表努力的成果，讓大家一起來見證，相信這就是罷免賴清德的重要里程碑。

朱立倫還說，民進黨每一天都在嘲笑他們，賴清德更是躲在總統府裡面。當人民的力量展現出來的時候，不單520當天開始國會要提出罷免案、彈劾案，接下來台灣各個角落、各地都要全面發動各種方式的罷免賴清德的運動，要讓賴清德這位獨裁者知道，最偉大的是台灣人民的力量，最重要的是維護民主自由，更不能夠用消滅在野黨作為你一年來最大的政績，這是國民黨全黨上下一致的決心，也是包括426當天站出來以及千千萬萬在電視網路前民眾共同的決心，「你不必是國民黨員，不必是民眾黨員，只要堅持愛台灣，為我們的民主自由就要勇敢站出來」。

朱立倫指出，相信每一天民進黨的刀砍向在野黨的時候，民眾的感受是很深刻的，今天你可以大搜索、大扣押，但是你關不住人民的心，擋不住人民的力量，最後反撲的是人民的力量，這些東廠、蓋世太保們今天不顧一切繼續往前衝，完全不顧比例原則，不顧司法正義，最後民眾反撲的力量就會到獨裁者賴清德身上，相信接下來所有各地自發的罷免賴清德的力量，各地共同協助罷免賴清德綠衛兵的力量，一定可以造成台灣最重要的民主運動。

朱立倫說，現在到520還有22天，在這之前賴總統還有機會，如果願意做中華民國的總統、願意領導台灣，就要團結台灣，就要讓人民過安定的好日子，就要讓民主自由成為我們的驕傲，如果不斷的分裂台灣，割裂人民的情感，破壞生活的和諧，消滅該有的民主自由，讓民眾生活在擔憂言論自由、行動自由，甚至各種集會自由都受到限制的時候，相信賴的民調一定會越來越差。

對於是否會跟民眾黨主席黃國昌繼續加強在野討論？朱立倫表示，會盡所有的力量，其實最大的力量是人民的力量，不管國民黨、民眾黨，所有的立委都會感受到人民的力量，當人民怒吼的時候，最後不單只是在野的立委，連民進黨的立委都會感受到，如果賴清德再這樣倒行逆施，破壞台灣的民主自由，再讓我們沒辦法團結台灣，成為對立的台灣，讓台灣社會進入民主的黑暗期，最後連很多綠委都會幡然悔悟，一起來罷免賴清德。

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