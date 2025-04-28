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    首頁　>　政治

    黃珊珊臉書力挺426但沒到現場 遭小草轟「臥底」、「白皮綠骨」

    黃珊珊在臉書發文表達力挺426集會，不過底下有許多網友質疑黃珊珊沒到凱道現場抗議，更直接批評黃是「臥底」、「白皮綠骨」。（資料照）

    黃珊珊在臉書發文表達力挺426集會，不過底下有許多網友質疑黃珊珊沒到凱道現場抗議，更直接批評黃是「臥底」、「白皮綠骨」。（資料照）

    2025/04/28 11:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨26日在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會活動，民眾黨主席黃國昌率領小草到現場喊話「釋放柯文哲、賴清德下台」。民眾黨立委黃珊珊當天則是在臉書發文表達力挺，強調賴清德上任後這段時間，民主政治的核心概念在台灣正在消失。不過底下有許多網友質疑黃珊珊沒到凱道現場抗議，更直接批評黃是「臥底」、「白皮綠骨」。

    黃珊珊在臉書指出，賴清德政府上任將滿1年，但中央政府整體施政卻讓民眾無感，甚或出現停滯不前的現象，而這一年來，民間對不同意見的容忍度也越來越低，民主政治的核心概念在台灣正在消失。黃珊珊強調：「台灣的民主不該只剩下政治鬥爭。而司法機關大動作搜索、調查、聲請羈押，更加劇民主政治空間的萎縮。人民走上街頭，是發出對濫權的警告。」

    由於黃珊珊當天未出席凱道活動，僅在臉書發文力挺，這也讓許多小草質疑黃珊珊：「請問今天你在哪裡？」、「33躲起來囉？」、「33來遲，有什麼重要的事嗎？」、「黃珊珊已經變成黃閃閃了！」、「除了一張嘴，426人呢？」

    更有人直接批評：「沒錯幹嘛辭職？支持幹嘛不來？」、「會有今天這種局面 你是大功臣！」、「請妳趕快加入民進黨，不用繼續當臥底！」、「你可以加入民進黨了，因為你昨天沒到凱道，你這隻變色龍。」、「白皮綠骨，你就不要演了。」

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