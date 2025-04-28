卓揆拜會說明特別條例 國民黨團關注因應關稅、撥補台電

行政院長卓榮泰拜會立法院國民黨團。（記者方賓照攝）

2025/04/28 10:51

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院會24日通過規模4100億元的特別條例草案，行政院長卓榮泰今日赴立法院國民黨團說明，盼予以支持。國民黨團關注真正用來因應美國對等關稅的部分，僅微增50億元，應調整細項及方向，照顧直接受衝擊的產業及勞工；另外，對於行政院還要撥補台電1千億元，應檢討錯誤的能源政策，不要讓台電變成無底洞。

卓榮泰表示，行政院會24日通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，不僅是因應美國對等關稅政策的調整、國際貿易秩序的重整，而是因應整個國際情勢，內容上做了比較多的改變及增加，把過去向黨團曾經說明過的支持產業方案，是因應美國關稅造成產業各方面衝擊的支持方案，從原來的880億元增加至930億元，增加的部分就是希望產業能夠擴大內需、汰舊換新，做一些設備的更新。

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卓榮泰指出，特別條例聚焦「支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性」4大主軸，產業與就業部分就是前述的930億元。照顧民生部分，首先是對高等教育人才的培育、留任及延攬，未來在新的貿易局勢改變下，需要延攬、留任更多人才，產業界、學術界也需要更多的產學合作交流；而學校未來採購新的教學設備時，難免也會受到關稅影響，政府希望從這個面向來協助進行設備更新。

卓榮泰提到，這次自己與總統到各地進行產業座談時，業界希望電價趨於平穩，不希望在關稅衝擊之後，還要經過電價調整的衝擊，因此誠摯希望挹注台電1千億元，為的是讓台電財務結構健全，能夠有助未來穩定電價，也有助於未來電價審議委員會在審議時，能提供更多力道支持讓電價穩定，就不會導致民生問題、物價波動。

卓榮泰強調，這4100億元將全數挪用以前的歲計賸餘，不會舉債，讓國人在更安心的情況下，因應國際情勢的任何衝擊，增加國家的韌性及競爭力，希望國民黨團予以支持，以最快的速度及效率通過特別條例。未來特別條例通過以後，就會編列特別預算，在特別預算中就會更詳細、清楚、具體的把每一個項目編列出來，盼朝野黨團與行政院一起站在為人民共同努力的方向，讓產業真正恢復國際競爭力，降低受到的衝擊。

國民黨團總召傅崐萁表示，對於朝野良善的溝通，都抱持非常樂意歡迎的態度，溝通是重要的關鍵，盼卓揆帶領的行政團隊，能經常與朝野黨團進行充分的溝通，黨團非常歡迎。

國民黨團書記長王鴻薇則指出，因應對等關稅相關的支援方案絕對大力支持，不過，這次金額暴增到4100億元，且只增加50億元協助企業汰舊換新，對金融、農業、廣大勞工可能面臨的困境，一毛錢都沒增加，令人不解，加上美國對等關稅的方案還未定案，若未來美國加大衝擊範圍，如何自處。

王鴻薇提到，照顧民生、強化韌性等有其必要的部分，該支持的一定會支持，不過，去年在野反對撥補台電1千億元，最主要的原因就是錯誤的能源政策沒有改變及檢討，過去立法院3次撥補台電3千億元，但電價仍漲4次，如果政院針對錯誤的能源政策沒有檢討改進，調整能源結構，撥補會不會變成無底洞？在野黨本於為納稅人看緊荷包的角色，會認真嚴格的監督把關。

國民黨團首席書記長羅智強也說，會秉持當用則用、用在刀口的原則審查，行政院提的內容有些方向性的問題還須釐清，這次支持產業、安定就業的部分加起來共1080億元，只佔這次特別預算的四分之一，這個比重是否能因應產業面對的重大風險、勞工可能面對的重大危機，這樣的預算分配是否合宜？

羅智強表示，如果行政院可以保證調整錯誤的能源政策，不讓台電變成怎麼撥補都填不了的無底洞，那就撥補台電1千億元就有正當性，但這些都是納稅人的錢，是不是要一而再的填補這個無底洞，卻沒看到明確有效的方式，應正視能源政策的問題。

羅智強強調，關稅風暴衝擊最重的就是產業及勞工，可是預算的分配比例沒有放在最優先的部分，很多國家都用現金發放的方式直接幫助，盼行政院拿出的方法及細項，能更貼合台灣的需要。

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