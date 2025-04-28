立院司委會通過「周萬來譴責案」 莊瑞雄痛批：國會自賤

立法院司法及法制委員會邀立法院秘書長列席專題報告「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」並備質詢，但秘書長周萬來缺席。（記者方賓照攝）

2025/04/28 10:40

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今邀請立院秘書長周萬來列席，就多項重要議題進行專題報告，並備質詢，周卻再度缺席且未向委員會請假，立法院長韓國瑜則發布新聞稿，強調幕僚人員非立委行使立法權的監督客體，引發在場民進黨立委強烈不滿。召委莊瑞雄痛批，立院如此作賤自身，踐踏國會問責精神，令人遺憾。而在藍白立委均未到場之下，會中也再度通過譴責周的臨時提案。

莊瑞雄表示，本週委員會安排的專題報告，包括「議事空間與院區治理規劃」、「國會數位化推動進度及資安防護方案」、「違法會議及表決之適法性檢討」，以及「防止立法院成為國安破口」四大議題，均與民主程序、公民權益及國家安全密切相關，具高度公益性，絕非無的放矢。

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莊瑞雄強調，邀請立院秘書長列席專題報告並備質詢，從2016年至今早有多次先例，包括去年3月21日，也曾邀請秘書長就「總統至立法院國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告。同年10月28日，則是邀請秘書長就「憲判字第9號判決與國會職權行使困境」進行專題報告。

莊瑞雄指出，這些實例充分證明，秘書長列席備詢並非首創，而是國會監督的重要實踐。他直指，周萬來今日以程序技術為藉口拒絕列席，實質是逃避責任，破壞國會正常運作，嚴重損害人民對立院的信賴與期待。

莊瑞雄再指，同樣作為憲政五院之一的司法院，在本會期司委會已有9次正式參訪或列席紀錄，展現應有的問責態度與尊重，反觀立院院方卻一再推託，形同自毀憲政機關形象。更甚者，周萬來不僅缺席，且未事先請假，用發新聞稿當作假單，對委員會及立委極度不尊重，韓國瑜作為院方首長竟帶頭示範最壞標準，形同自貶國會效能。

「當國安破口擴大、議事空間低效、資安威脅嚴重時，負責管理立院的人竟選擇推卸責任，這才是真正損害公益、背離憲政初衷的行為！」莊瑞雄批評，人民期待的是一個透明、問責、負責的國會，而非護官推責、逃避監督的避風港。

針對周萬來今日缺席且未請假，司委會也通過「周萬來譴責案」，要求正視國會問責精神，維護立法院的尊嚴與效能。

莊瑞雄最後強調，沒有人要羞辱韓國瑜、周萬來，反而兩人行為才是自我羞辱，本週委員會還有兩場重要會議，奉勸韓院長不要再帶壞周秘書長，該列席就列席，別讓立院繼續淪為國人眼中的笑柄。

針對立法院秘書長周萬來再次缺席委員會，民進黨籍召委莊瑞雄痛批，立院如此作賤自身，踐踏國會問責精神，令人遺憾。而在藍白立委均未到場之下，會中也再度通過譴責周的臨時提案。（莊瑞雄國會辦公室提供）

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