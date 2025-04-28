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    民眾黨「三分反綠七分壯大」 黃智賢批黃國昌：沒有理念只有利益

    黃智賢指出，民眾黨的戰略就是「三分反綠，七分壯大」，而壯大之法就是「咬下國民黨血肉」。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    黃智賢指出，民眾黨的戰略就是「三分反綠，七分壯大」，而壯大之法就是「咬下國民黨血肉」。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/04/28 10:53

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨26日一同動員支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，民眾黨黨主席黃國昌率領小草出席，凸顯兩黨合作。事後名嘴黃智賢因批評國民黨主席朱立倫「擁抱民眾黨如引清兵入關」一說，和黃國昌槓上，昨日先是列出14點批評黃國昌，後續又再度發文指控黃國昌「沒有理念，沒有品格，只有利益」。

    黃智賢提及黃國昌先前在「反紅媒」行動中要下架中天新聞台一事，強調黃國昌就是「殘害民主」的兇手，不管多少年都不會洗白。黃智賢續指，國民黨出錢出力，但黃國昌的群眾竟然噓藍營議員，她質疑：「台北市民不能監督台北市長？你黃國昌講戰獨裁？要臉否？」

    黃智賢表示，黃國昌依賴獨裁拿到榮華富貴、利用權力打擊民意監督、利用官威壓迫司法，才能護航他的權力之路，而民眾黨的戰略就是「三分反綠，七分壯大」，而壯大之法就是「咬下國民黨血肉」。

    黃智賢強調，黃國昌用事實證明，他向來守護的只有他自己的利益，「沒有理念，沒有品格，只有利益」。

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