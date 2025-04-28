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    國民黨面臨罷免如何止血？ 吳靜怡：學學民眾黨換主席

    吳靜怡今在臉書發文批評國民黨，並建議國民黨學學民眾黨「換主席」，才能真正止血。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

    吳靜怡今在臉書發文批評國民黨，並建議國民黨學學民眾黨「換主席」，才能真正止血。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/04/28 09:54

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨26日在凱道舉辦「426戰獨裁」集會活動，國民黨主席朱立倫喊出「罷免賴清德」引起討論，國民黨立委鄭正鈐則是被質疑雇用外籍移工到現場充人數。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今日（28日）在臉書發文批評國民黨「早就一坨屎，怎麼就怪鄭正鈐是國民黨的一粒老鼠屎」？並建議國民黨學學民眾黨「換主席」，才能真正止血。

    吳靜怡首先提到：「鄭正鈐有在新竹市為了『以罷制霸』而讓國民黨新竹市黨部被搜查嗎？沒有，所以司法還是公平的。」但鄭正鈐不該為了「打腫臉充胖子」找移工來進行違法工作，這凸顯新竹市對於移工的權益認知低落，該查就查、該辦就辦。

    吳靜怡指出，這週國民黨的黨工一定有人會持續被偵辦，但她強調「任何政黨的黨工沒有一個人是有必要為自己多增加偽證罪而說謊」，抄襲、作假就是組織型的犯罪，不可能人數這麼少，也不可能背後沒有人指揮，多數國民黨支持者都認為抄襲沒有什麼，「那就趕快承認，協助司法盡快執法」。

    吳靜怡表示，國民黨即將面對第三階段，最需要做的就是好好解釋「幽靈連署案」，畢竟台灣多數人還是有受教育的，該承認就承認、該道歉就道歉，還給國民黨內認真做服務的地方民意代表一個公道。

    吳靜怡提到：「現在有人開始討論補選怎麼贏，說實話，討論國民黨怎麼輸給自己比較容易，國民黨支持者變成作弊仔的遮羞布，建議學學民眾黨，換個主席，才能真的止血。國民黨需要派系，內部要有良性競爭，必須設調查小組，而不是這樣，發臭了還擺爛。」

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