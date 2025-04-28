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    五一勞動節全國一致休假 行政院拼明年實施

    期四就是一年一度的勞動節，對於五一勞動節是否全國一致休假？行政院長卓榮泰日前已表態，今年有困難，努力明年實施。 （資料照）

    期四就是一年一度的勞動節，對於五一勞動節是否全國一致休假？行政院長卓榮泰日前已表態，今年有困難，努力明年實施。 （資料照）

    2025/04/28 06:39

    〔記者鍾麗華／台北報導〕星期四就是一年一度的勞動節，對於五一勞動節是否全國一致休假？官員表示，行政院長卓榮泰日前已表態，今年有困難，努力明年實施，而立法院內政委員會3月底初審「紀念日及節日實施條例」草案，可望一併納入討論。

    卓榮泰22日在立法院答詢時表示，現在討論此議題時，不再拘泥於過去115、116天放假日期上限，而是希望衡量整體國內經濟情勢的轉變，以及勞資之間更和諧的關係。對於五一勞動節是否全國一致休假？他說，很願意這麼做，但還是必須尊重勞方、資方的意見，「今年或許有困難，我們努力在明年（施行）」。

    官員指出，明年五一勞動節的放假問題，可能併到「紀念日及節日實施條例」草案一起討論。草案在3月底立院內政委員會初審時，對於新增國定假日天數，因朝野對哪些日子該訂為紀念日或節日意見不一，條文全數保留送朝野協商，進入一個月冷凍期後，預計下月中旬會再討論，希望尋求最大公約數。

    對於在野立委主張恢復7天國定假日，包括青年節、教師節、光復節及行憲紀念日等。官員強調，卓揆已說過這是假議題，而台灣的小中企業上百萬家，再放7天國假對中小企業衝擊很大，現在又碰到美國實施對等關稅，恐怕還是要各方坐下來討論。

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