為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台大醫院遭「佔領」！ 四叉貓PO照一票藍白粉穿雨衣席地而坐

    四叉貓27日曝光426當天台大醫院被藍白支持者「佔領」的照片。（圖取自四叉貓臉書）

    四叉貓27日曝光426當天台大醫院被藍白支持者「佔領」的照片。（圖取自四叉貓臉書）

    2025/04/28 00:44

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨26日動員支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，宣稱現場參加者超過25萬人，不過時常參加遊行活動的網紅「四叉貓」劉宇估算，現場最多大概6萬人左右。四叉貓27日又曝光當天台大醫院被藍白支持者「佔領」的照片，引發熱烈討論。

    四叉貓27日深夜曝光426遊行當天因為下雨，大批藍白支持者一窩蜂跑到附近的台大醫院躲雨，甚至直接在醫院內席地而坐，不在乎外界觀感。四叉貓笑稱台大醫院被「佔領」，「台大醫院在凱道旁邊，下雨天導致426參加者跑進來躲雨，畢竟遊覽車還沒開之前沒辦法回家……」

    這些景象引發網友熱烈討論，「素質之低」、「當初韓粉集會完也是硬闖台大醫院，說要上廁所，被拒絕就開始大聲咆哮」、「這就是426的水準」、「這素質真的令人想唾棄」、「台大醫院車站化，滿地隨便坐的人」、「Threads上看到有張照片是更多人穿著雨衣在醫院裡面，有夠沒品」。

    四叉貓27日曝光426當天台大醫院被藍白支持者「佔領」的照片。（圖取自四叉貓臉書）

    四叉貓27日曝光426當天台大醫院被藍白支持者「佔領」的照片。（圖取自四叉貓臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播