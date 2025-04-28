台大醫院遭「佔領」！ 四叉貓PO照一票藍白粉穿雨衣席地而坐

四叉貓27日曝光426當天台大醫院被藍白支持者「佔領」的照片。（圖取自四叉貓臉書）

2025/04/28 00:44

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨26日動員支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，宣稱現場參加者超過25萬人，不過時常參加遊行活動的網紅「四叉貓」劉宇估算，現場最多大概6萬人左右。四叉貓27日又曝光當天台大醫院被藍白支持者「佔領」的照片，引發熱烈討論。

四叉貓27日深夜曝光426遊行當天因為下雨，大批藍白支持者一窩蜂跑到附近的台大醫院躲雨，甚至直接在醫院內席地而坐，不在乎外界觀感。四叉貓笑稱台大醫院被「佔領」，「台大醫院在凱道旁邊，下雨天導致426參加者跑進來躲雨，畢竟遊覽車還沒開之前沒辦法回家……」

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這些景象引發網友熱烈討論，「素質之低」、「當初韓粉集會完也是硬闖台大醫院，說要上廁所，被拒絕就開始大聲咆哮」、「這就是426的水準」、「這素質真的令人想唾棄」、「台大醫院車站化，滿地隨便坐的人」、「Threads上看到有張照片是更多人穿著雨衣在醫院裡面，有夠沒品」。

四叉貓27日曝光426當天台大醫院被藍白支持者「佔領」的照片。（圖取自四叉貓臉書）

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