連3天要周萬來報告劍指韓國瑜？莊瑞雄：立院秘書長有備詢義務

立法院秘書長周萬來。（資料照）

2025/04/27 23:54

〔記者謝君臨、林欣漢、李文馨／台北報導〕立法院司法及法制委員會本週議程，民進黨籍召委莊瑞雄連續3天邀請立法院秘書長周萬來進行專題報告；引發藍白質疑私設刑堂，藉故羞辱周，更劍指立法院長韓國瑜。對此，莊強調，委員會要求行政機關列席備詢是稀鬆平常的事，包含立院議事空間運作現況、資安強化、防範間諜滲透等，哪一項不是牽扯公益性的重要議題？他也向周喊話，「別再向上次一樣，連請假都不請。」

司法委員會明（28）日邀請周萬來就「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」進行專題報告，並備質詢。本週三、四則分別邀請周等人就「3月25日晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」及「防止立法院成為國安破口─避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告，並備質詢。

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對此，國民黨籍司法委員會召委吳宗憲表示，排案是召委的職權，予以尊重，但莊瑞雄原本排考察又轉彎，很明顯就是要羞辱周萬來，綠營就是要鬧事。國民黨立委賴士葆也說，擺明就是要間接抗議韓國瑜出席凱道抗議活動。國民黨團書記長王鴻薇則說，很多民眾關心的議題，例如詐騙、新竹虐童案嫌犯潛逃等，民進黨都不排案，明顯就是衝著周萬來報私仇，就是想修理韓國瑜。

「這根本就是想透過圍毆周萬來，隔空打韓國瑜。」民眾黨團副總召張啓楷說，韓國瑜上次已清楚表明（國會擴建）是他的職權，會召開朝野協商處理，因此周萬來本週也不用出席。另，上週外交及國防委員會邀請國安會秘書長吳釗燮報告共諜案，但吳不來，綠委還掩護他，這次反而連排3天要周報告，實在是天大笑話。

對此，莊瑞雄強調，議程是他在排，什麼叫做「本來是排考察」，這是很奇怪的論點，議程是召委發出去後才確定。再者，委員會要求官員列席，這本來就是稀鬆平常的事，立法院秘書長本來就有備詢的義務，這會期也過了一半，上次排周秘書長列席報告，大家都很清楚，他是向韓國瑜請假，沒有向委員會請假。

莊瑞雄說，同樣是五院平起平坐，司法院、考試院、監察院都來過，且包括立法院議事空間的運作現況、資安強化、防範間諜滲透等，每一項都是牽扯公益性的重要議題，他非常貼心排在同一週，把它一次解決掉，呼籲周萬來別再請假。

「完全沒有變更議程！」民進黨團幹事長吳思瑤強調，上週五前推出下週議程，這是正常議程安排程序，必然要尊重召委，且排定的3個主題「哪一個不正當？不應當被討論？」她說，議程安排完全沒有針對誰，呼籲韓國瑜別再拿出「燙金假單」護航史上最大秘書長，讓周萬來完全不受監督。

立法院司法及法制委員會上次邀請秘書長周萬來列席備詢，周並未到場。（資料照）

立法院長韓國瑜昨出席藍白凱道活動。（記者方賓照攝）

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