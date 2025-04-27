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    林金城被註銷台灣身分變中國人 八炯：身分證貸款錢全都要還！

    反共網紅「八炯」溫子渝今日發文揭露，林金城在失去台灣身分後，被中共當成棄子，身分證貸款的錢全部要還，最後破產，這就是台灣人變成中國人的代價。 （圖截取自Thread）

    反共網紅「八炯」溫子渝今日發文揭露，林金城在失去台灣身分後，被中共當成棄子，身分證貸款的錢全部要還，最後破產，這就是台灣人變成中國人的代價。 （圖截取自Thread）

    2025/04/27 23:32

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕泉州台青創業園區總負責人林金城持有中國身分證，日前已被內政部註銷台灣身分。反共網紅「八炯」溫子渝今日發文揭露，林金城在失去台灣身分後，被中共當成棄子，身分證貸款的錢全部要還，最後破產，這就是台灣人變成中國人的代價。

    八炯去年底推出「中國統戰紀錄片」，「閩南狼」陳柏源前往福建放蛇，揭發中共誘拉台灣民眾申領中國身分證內幕。林金城當時向陳柏源誇口說，可協助以台胞證代辦中國身分證，再幫忙成立「跨境電商」等公司，協助向當地銀行超貸。

    事後，政府開始清查國人申辦中國身分證情況，確實查到林金城擁有中國身分，其妻吳春燕更在泉州開設「福建省發財信息科技有限公司」，招攬台灣人赴中辦中國身分證。

    八炯今天揭露林金城發給友人的訊息，林指出「簡單來說現在破產了，房車都沒了，台灣身分也被註銷了，但不想放棄，新弄了一個上門洗車項目缺資金，希望能得到朋友們的投資或借款來支持！短期之內肯定還不了，但如果您相信我願意幫我，可以回覆消息給我」。

    八炯下註解說，林金城在失去台灣身分後，被中共當成棄子，身分證貸款的錢全部要還，最後破產，這就是台灣人變成中國人的代價。說自己也反共的館長跟小草，把你們逆統戰的成績交出來。

    據了解，政府今年3月已撤銷林金城的台灣戶籍，林金城喪失台灣身分後，其在台選舉、罷免、創制、複決、擔任公職及其他設有戶籍所衍生相關權利，如健保等也一併滅失，要入境台灣須比照中國籍人士辦理。

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