罷免呂玉玲連署差700份 「鷹爸」：二階一定要過不然沒有以後

「鷹爸」徐柏岳（中）桃園宣講強調，這次大罷免是民主自由與舔共的對抗，一定要贏。（記者李容萍攝）

2025/04/27 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊今（27日）傍晚在龍潭市場辦理「人民是頭家」政策宣講會，團隊公布二階累計收件2萬7364份，距離連署門檻2萬8064份僅700份差距；名嘴「鷹爸」徐柏岳助講喊話罷免呂玉玲二階連署一定要衝到安全份數，要大家有信心繼續拉票、收件，一定可以過關並達到安全門檻，他提到，426是是藍白配合中共演出的大內宣，是要讓台灣人民懼怕。中共不打沒有內應的戰爭，面對恐怖攻擊，如常生活是對他們最大的羞辱。

徐柏岳表示，「政治就是要好人更好」，愛這塊土地、家園、人民的就是好人，現在像呂玉玲、牛煦庭等這種的舔共立委有愛這塊土地嗎？這次大罷免是民主自由與共產專制的對抗，一定要贏，要為民主自由堅守到底。

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徐柏岳舉例之前罷免基隆市長謝國樑功敗垂成為例，罷謝團體曾提醒，「二階過了，三階不一定過；二階過，只要高興一天就好」，因為即使進入三階的罷免投票，對方會用各種方式阻攔，透過利誘、威脅、盯哨等方式，讓罷免投票失敗，但想要贏的前提是「二階一定要過，不然沒有以後」，大家絕對不能掉以輕心。

徐強調，要贏得這場自由民主的戰爭，大家必須體認到這是一場公民運動，他也已向民進黨、黑熊學院建議，二階送件後必須召開公民國事論壇，聽取所有公民對交通、經濟、建設、文化的建議，匯集在地的聲音，由政府做成讓台灣更好的政策，未來被罷免立委的選區，所有要參選的立委者都必須要遵從決議，讓人民選出更好的立委，建立長治久安的民主。

包括民進黨不分區立委林月琴、前立委湯蕙禎、桃園市議員魏筠、張肇良、劉仁照、王珮毓等人出席宣講強調，「台灣是我們的家，我們退無可退，一定要站出來，要抱持著拼到投票的決心」；魏筠更透露中壢收到來自平鎮、龍潭的連署書超過500張，為什麼這些人無法在家鄉寫連署書，因為怕被查水表。立法委員讓人民感到害怕，選她做什麼？

「鷹爸」徐柏岳（中）桃園宣講強調，這次大罷免是民主自由與舔共的對抗，一定要贏。（記者李容萍攝）

桃園市罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊在龍潭市場辦理「人民是頭家」政策宣講會。（記者李容萍攝）

桃園市罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊在龍潭市場辦理「人民是頭家」政策宣講會，並提供現場收件。（記者李容萍攝）

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