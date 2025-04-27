黃國昌迴避問題還扯黃偉哲 黃智賢怒轟：拉低台灣政治人物水準！

黃國昌與黃智賢隔空互槓。（資料照）

2025/04/27 23:10

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨拉民眾黨26日一同動員支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，資深媒體人黃智賢批藍營主席朱立倫「擁抱民眾黨」就像「引清兵入關」，還說朱拉黃站隊是有意壓制台北市長蔣萬安日前拋出的倒閣想法。今天（27日）黃國昌被問到對黃智賢的評論有何看法時，黃國昌稱黃智賢是不重要的人物，還扯到其胞兄、台南市長黃偉哲。對此，黃智賢晚間做出回應，痛批黃國昌拉低台灣政治人物的道德水準！

民眾黨今天下午在宜蘭壯二鎮安廟舉辦「人民要當家」全民問政宣講，媒體問黃國昌有關於黃智賢談到他與朱立倫、蔣萬安之間的倒閣與否想法時，黃國昌回應，「剛剛你提的那個人，其實我覺得沒什麼重要性，她所提的建議，就請朱立倫回答吧」。他接著又要黃智賢回去問黃偉哲，力暘弊案還要包庇多久？叫黃偉哲出來說清楚講明白，不要以為躲在台南就能包庇民進黨的綠能弊案。

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對此，黃智賢27日晚間在臉書發文回應黃國昌，「黃國昌回答記者的意思，似乎是說我沒甚麼重要性。當然，我本來就一點都不重要。我一介布衣，連自己的電視節目，在黃國昌跟陳之漢的恐嚇下，都保不住了。但是，我的評論，都有先見之明，都預判正確，既不受威嚇，又不好收買。所以，才會招致如黃國昌柯文哲之流，結合民進黨的打壓。」

「也不過幾年前，黃國昌跟陳之漢也就在凱道，要求蔡英文下架中天，要我這種統派媒體人滾出台灣。426當天，黃國昌、陳之漢竟然好意思站在凱道『戰獨裁』！你們不就是打壓異己，靠獨裁者吃飯的嗎？我一點都不重要。我只是一個，有骨氣，有品格，有智慧，有格局的普通人。我有的，恰恰是黃國昌極度缺乏的。」

她接著說：「黃國昌幹的一系列醜事，當然比較重要。是他，把水保地變成停車場，違法謀取暴利；是他，背叛他自己同黨同志，為一個不分區席位，跑去民眾黨；是他，更早前，以台獨金童之姿，讓民進黨讓他，並且出盡百寶，給他汐止立委當。真爽！怎麼不行？黃國昌跟柯文哲，不就是兩個靠著比台獨更台獨，才能靠民進黨護航，混到榮華富貴的一對寶嗎？不就是黃國昌，要他的金主跟同志，不要懷疑他要消滅國民黨的決心的嗎？說變色龍，或是立場搖擺，還是抬舉了他。」

「國民黨之所以面臨立委被罷免，不就是因為跟著黃國昌跑，立一些黃國昌掌控的法案嗎？國會擴權法案，不是黃國昌自己得意洋洋的說保密的嗎？不是最後95％都被判違憲嗎？顯然，黃國昌野心太大，法學素養與品格，卻太差！但他數學可能更差，所以刪預算時，既要耍官威，邏輯又差，數學更是鴉鴉烏。最後立法院根本計算不出到底刪了多少，要拜託行政院計算出答案。國民黨35個立委被罷免，過年時罷免速度加快，都是因為黃國昌！」

黃智賢痛罵：「黃國昌一直假裝鬼叫八八會館怎樣怎樣，但從不講柯文哲起碼兩次到八八會館，居然還直接借八八會館請客。黃國昌，你倒是說說看呀，這種刻意的雙標，其實就是邪惡。整天假裝不認識字，說柯文哲起訴書沒有犯罪證據，沒有金流。我就問，柯文哲騎飛輪拿的南部大善人300萬、謝國樑媽媽給的200萬、基隆副市長介紹的錢……連柯文哲都不敢否認。黃國昌為了捧柯文哲，竟然可以假裝不認識字？都否認這些是金流，黃國昌，真是拉低了台灣政治的道德水準！」

「黃國昌無法面對我的評論，只剩一招，就是拉黃偉哲救他，這只能讓人更加不齒。果然，最後黃國昌，就只能講黃偉哲來應對他不想面對的事，只因為我跟黃偉哲是兄妹，就成為你的浮木？你也太可悲了，黃偉哲好壞，是他的事。我可沒有吃他一粒米，我可沒有用任何權力，沾任何好處。我不會如黃國昌一樣，假裝看不懂他黨主席的起訴書，我可不像黃國昌，用政治勢力壓迫司法。」

最後黃智賢表示，「黃國昌混跡政壇20餘年。只有各種機會主義式的小聰明，沒有智慧，沒有擔當，更缺乏品格。黃國昌有錢、有勢、有政黨補助款、有政治獻金、有很厚的臉皮。他養著ㄧ幫人，更有各式網路力量。我是什麼都沒有啦，我只有人格。」

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