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    罷免馬文君志工大增 黃捷28日傍晚草屯宣講衝人氣

    提供場地給罷馬團體使用，埔里自然牙科診所牙醫師林彥璋（左1）週休假日連2天和家人、朋友到草屯當志工。（記者陳鳳麗攝）

    提供場地給罷馬團體使用，埔里自然牙科診所牙醫師林彥璋（左1）週休假日連2天和家人、朋友到草屯當志工。（記者陳鳳麗攝）

    2025/04/27 22:11

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免馬文君二階連署進入最後1週，各地志工陸續前來支援舉牌掃街、家訪、擺攤，希望二階連署能衝到安全目標，擁有很多粉絲的立委黃捷，週一（28日）傍晚5點半將到草屯鎮和興街10號酒窖連署站宣講，為罷馬連署站衝人氣，收進更多連署書。

    投一「All罷馬」罷免馬文君公民團體，5月4日下午交件，目前離達標只剩最後一哩路，由於在地志工人數不足，26日、27日的週休假期有不少外地志工前來支援，連提供外牆、診所二樓場地的埔里鎮自然牙科診所牙醫師林彥璋，也跟家人、好友連2天到草屯擺攤。

    林彥璋表示，第一次擺攤感覺很新鮮，行經的民眾，有冷漠的，但也有請喝飲料、加油打氣的人，當然也有不少人坐下來填寫連署書，印象很深的是有位年輕人，寫連署書時手一直在發抖，猜想是鼓起很大的勇氣，很感謝願意簽出連署書的草屯人。

    罷馬進入最後一週，牙醫師、室內設計師、老師…各行各業投入志工行列，週一（28日）傍晚5點30分，立委黃捷也將到草屯鎮和興街10號的「十號酒窖」連署站宣講，幫罷馬衝人氣，希望能吸引更多人來連署罷免馬文君，不只罷馬，罷游連署也可。

    立委黃捷週一（28日）傍晚5點半到草屯鎮和興街十號酒窖連署站宣講。（「All罷馬」罷團提供）

    立委黃捷週一（28日）傍晚5點半到草屯鎮和興街十號酒窖連署站宣講。（「All罷馬」罷團提供）

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